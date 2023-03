Gli occhiali da sole più belli non sempre sono i più adatti al proprio viso

La si rimanda a costo di indossare gli stessi occhiali da sole per anni ma quando le lenti diventano impossibili o quando li perdiamo, allora, va affrontata. Si tratta della scelta di un nuovo paio di occhiali da sole che dovranno sì ripararci dal sole ma anche valorizzare il nostro viso. In realtà basterebbe evitare la figura delle ridicole con forme extralarge – aliene ma scendiamo nei dettagli con queste dritte.

Il viso è fondamentale sia arricchito da mollettine su misura tra i capelli, trucco adeguato ad esaltare ora gli occhi ed ora la bocca (mai insieme e la scelta la definiamo in base al nostro punto forte) ed occhiali da vista e da sole su misura. Non si intende ovviamente di farli realizzare appositamente per noi – anche se alla fine è più che altro una questione di budget e nient’altro – bensì di prendere le misure di fronte, zigomi e lunghezza del volto. Una volta che si avrà ben chiaro a che tipologia apparteniamo ecco che si potrà scegliere la montatura più adatta e fare una spesa consapevole.

Ricordiamoci poi che proprio come per l’abbigliamento dovremo fare attenzione al colore della montatura perché l’oro non starà bene a tutte.

Le idee per evitare errori di stile con gli occhiali da sole

Con un viso tondo dovremo fare come per il soggiorno dove ci sono solo elementi circolari e cioè aggiungere una componente squadrata per equilibrare l’ambiente. Tra i must-have di sempre per questa forma dolce ci sono gli occhiali da aviatore. Questo modello però andrà evitato dai visi più squadrati e lunghi con zigomi importanti perché l’occhiale appoggiandosi lascerà antiestetici segni ed in generale non renderà giustizia all’eleganza dell’ovale.

Per i visi allungati infatti andranno meglio occhiali a forma quadrata senza sporgenza laterale e con angoli smussati oppure una forma direttamente ovale. Troppo circolare infatti creerebbe un distacco ancor più evidente con l’ovale del volto stonando non poco.

Gli occhiali a mascherina vanno di moda da alcuni anni ormai ma stanno bene a poche e cioè ai visi larghi ed a quelli rettangolari. Questi ultimi soprattutto avranno bisogno di forme che armonizzino il viso quindi sì alla onde e no agli angoli.

Ha molta importanza anche la mascella perché quando è importante permette forme più estrose e colori più variegati nella stessa montatura. Cose che andranno evitate invece nei visi piccoli dove ogni alterazione alla classicità minimal stonerebbe.

Con piccoli accorgimenti possiamo essere dive e più sicure di noi stesse. Nel dubbio però è davvero sempre meglio provarli dal vivo, uno alla volta, con calma e, possibilmente, con la migliore amica (mamma e sorella comprese).

Silvia Zanchi