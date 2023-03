Edoardo Donnamaria spiazza tutti: il gesto per Antonella che nessuno si aspettava

I litigi tra Edoardo ed Antonella sembrano acqua passata: i Donnalisi sembrano aver trovato la loro dimensione, ma un dettaglio non sfugge…

Da quando si sono ritrovati al di fuori della Casa del Grande fratello vip, i Donnalisi (come sono stati ribattezzati dai fan) sembrano aver finalmente trovato la quiete. La convivenza forzata con altri inquilini, infatti, ha messo a dura prova il loro rapporto, ma ad oggi Edoardo ed Antonella sono più felici che mai e la prova è sotto gli occhi di tutti…

Durante i loro 7 mesi di reality, infatti, i ragazzi tendevano spesso a litigare e anche molto duramente, ma alla fine riuscivano sempre a trovare un punto d’incontro per chiarirsi. D’altronde, il sentimento è sbocciato lentamente, ma ad oggi iniziano davvero a fare i conti con la vita reale: la stessa Antonella e la sua famiglia, infatti, hanno chiesto ai fan della coppia di non portarla in finale per permetterle di ricongiungersi al suo amato.

L’influencer non sembra affatto pentita di questa decisione, tant’è che sta vivendo la quotidianità con il fidanzato al massimo delle sue possibilità. Certo è che, a fronte dei numerosi sostenitori, sono presenti anche tanti detrattori, soprattutto all’interno della Casa: nonostante entrambi siano ormai fuori dai giochi, infatti, continuano ad essere gli assoluti protagonisti…

Edoardo Donnamaria spiazza: ecco cosa ha fatto per la sua Antonella

Antonella, si sa, ha un carattere molto forte e non tutti nella Casa sono riusciti ad andarci tra tutti. Prima tra tutti, Micol Incorvaia, che tra l’altro, ha avuto anche un trascorso passato proprio con Donnamaria: questa condizione ha reso, dunque, inevitabile quel che sarebbe successo dopo tra le due, ma non quello che ha deciso la stella di Forum…

Prima che rientrasse dal Grande Fratello Vip, Edoardo seguiva su Instagram sia Clizia che Micol: adesso, come per magia, sono spariti entrambi i nomi dalla lista dei suoi seguiti! La prima ad esser stata unfollowata è stata Clizia, destando non poco scalpore tra i fan.

Il ragazzo, infatti, era stato da poco ospite a casa dell’ex gieffina per salutare il suo collega ed amico Paolo Ciavarro. Per ammissione della stessa Incorvaia, lei e Donnamaria non si sono calcolati molto, ma a quanto pare le parole dell’influencer contro la sua fidanzata non sono passate affatto insosservate. Il fatto che Clizia sia la compagna di un suo amico, infatti, non ha fermato Eoardo dall’eliminarla dai suoi social.

A seguire la stessa sorte è stata Micol: l’antipatia reciproca con la Fiordelisi è sempre stata palese a tutti, ma la presa di posizione da parte di Edoardo è stata davvero inaspettata (come si può vedere anche dallo screenshot in alto, che un po’ condensa il pensiero comune). Probabilmente il fatto che Micol continui a parlare della sua fidanzata all’interno della Casa non è molto piaciuto a Donnamaria, che ha deciso definitivamente di schierarsi dalla parte dell’amore.

E voi da che parte state?