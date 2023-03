Lo sliced bob è il taglio perfetto per chi ha i capelli fini. Provalo. Lo amerai dal primo sguardo!

Hai i capelli fini e sei sempre in cerca di volume? Lo sliced bob è la risposta ai tuoi problemi. Lo amerai da subito.

I capelli fini sono perfetti se si ama l’idea di avere una chioma liscia e perfetta. In altri casi, però, possono rappresentare un vero e proprio problema. Se si ama il volume, infatti, i capelli fini sono un ostacolo non indifferente, sopratutto se si aggiungono ad una chioma rada o che non spicca esattamente per quantità di capelli. Per fortuna, esistono diverse soluzioni in tal senso.

Ed una tra queste è quella di optare per un taglio di capelli semplice ma che sia al contempo in grado di donare la giusta quantità di volume. Se hai capelli fini, quindi, la scelta perfetta e in linea per questo 2023 è lo sliced bob. Un taglio di capelli semplice da portare e al contempo in grado di apparire voluminoso. Dopo aver visto come gestire al meglio i capelli fini, ecco quindi un taglio che ti farò dimenticare per sempre l’effetto piatto e che ti donerà tutto il volume che sogni da sempre.

Capelli fini e voglia di volume? La risposta giusta è lo sliced bob

I tagli bob sono ormai da qualche anno al centro dell’attenzione e conquistano tutte per l’aria sbarazzina che donano. Declinabili in lunghezze e forme diverse consentono di optare per modalità sempre diverse e adattabili al proprio stile di vita. In caso di capelli fini, ad esempio lo sliced bob è la scelta migliore. Si tratta nello specifico di un taglio corto più dietro e lungo davanti. Un’astuzia che consente ai capelli di sistemarsi in modo da ottenere la giusta forma e, sopratutto, il giusto volume. La parte davanti, inoltre, può essere sistemata in modo da incorniciare il volto e da offrire un’immagine a tratti romantica e a tratti più sbarazzina.

Un taglio di capelli che si rivela particolarmente indicato per la stagione primaverile e per quella estiva. Sarà infatti più fresco che mai e al contempo semplice da portare e acconciare anche a casa. La scelta perfetta per un taglio che ti rappresenti e che ti faccia sentire più bella che mai. Che tu scelga di potarlo con una riga centrale, con un bel ciuffo laterale o con la frangetta che va sempre più di moda, lo sliced bob è davvero indicato per farti dimenticare il problema dei capelli fini e per donare un volume che risulti sempre naturale e ottenibile asciugando semplicemente i capelli. Comodo, no?