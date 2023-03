Capelli fini e difficili da gestire? Ti spiego io come fare!

Scopri come trattare al meglio i capelli fini per poter contare su un risultato davvero unico. Dirai subito addio all’effetto piatto!



Avere i capelli fini ha sia aspetti positivi che negativi. Se da un lato si tratta di capelli facili da asciugare e che richiedono meno tempo per la piega, dall’altro ci si trova davanti alle poche possibilità di variare il tipo di acconciatura. Il capello fine, infatti, tende a stare liscio e mantiene altre pieghe con una certa difficoltà. In alcuni casi può dare l’idea di una testa con pochi capelli e spesso per questi motivi non è molto apprezzato da chi deve conviverci 24 ore al giorno.

L’aspetto positivo è che spesso basta conoscere il tipo di chioma con cui si ha a che fare per riuscire a trovare la soluzione giusta.

E nel caso dei capelli fini ci sono diverse azioni che si possono compiere per arrivare ad un buon risultato. Dopo aver visto qual è l’impacco giusto per i capelli secchi, oggi ci occuperemo quindi dei capelli fini e delle mosse strategiche da mettere in atto per ottenere sempre il meglio.

Come trattare i capelli fini per avere sempre una chioma perfetta

Ci sono almeno tre mosse vincenti che puoi mettere in atto quando i tuoi capelli sono fini e non sai più come trattarli. In questo modo potrai contare su una chioma più semplice da gestire e, sopratutto, in grado di darti delle soddisfazioni.

Seguendo la natura dei tuoi capelli e cercando di offrire loro il meglio potrai infatti godere di risultati certamente migliori rispetto a quelli che hai cercando di snaturarli. Ecco, quindi, le dritte che possono esserti davvero di grande aiuto.

Evita il balsamo

L’aspetto positivo dei capelli fini è che sono quasi sempre lucidi. Per questo motivo non occorre necessariamente applicare il balsamo. Questo, infatti, rischia di appesantire la chioma facendola apparire più piatta. Se i capelli sono difficili da districare puoi distribuirne un po’ sulle punte. Ma è sempre meglio lasciar stare la radice. Ovviamente, anche la scelta di uno shampoo che non appesantisca è molto importante. Più leggerezza donerai ai tuoi capelli e meno fini appariranno.

Asciugali a testa in giù

Se il tuo problema principale è che sogni una chioma ricca di volume hai una sola opzione che è quella di asciugare i capelli a testa in giù e muovendoli con le mani. Questo, insieme ad un taglio scalato o ad un bob in grado di dare volume, ti aiuterà ad ottenere un risultato il più possibile in linea con le tue aspettative. Il tutto per una chioma sana e che sarà pronta in pochi minuti.

Fai attenzione ai prodotti per lo styling

Anche i prodotti che usi per proteggere i capelli dal calore o per idratarli sono molto importanti. Spesso hanno infatti la particolarità di appesantirli. Usane meno che puoi e prediligi sempre e solo quelli naturali e privi di siliconi e parabeni. Così facendo la tua chioma sarà libera di esprimersi come meglio crede e apparirà meno piatta e al contempo più interessante, facendoti sentire più a tuo agio di quanto immagini.

Ora che hai capito quali sono le mosse giuste da compiere in caso di capelli fini non ti resta che scegliere il taglio che fa per te donando magari ai tuoi capelli anche un tocco di calore. Dei punti luce li faranno apparire naturalmente più voluminosi e manterranno comunque il tuo colore di base. Un risultato perfetto senza troppi stravolgimenti, insomma. E tutto senza dover dedicare più tempo alla tua chioma.