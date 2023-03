Lo sai che lo yogurt è anche un rimedio di bellezza? Usalo così. Ne rimarrai sorpresa!

Lo yogurt oltre che ottimo per l’intestino è anche un vero e proprio rimedio di bellezza. Scopri come usarlo per ottenerne tutti i benefici.

Quando si parla di bellezza, pensare ai prodotti naturali e al loro utilizzo è più che normale. Si tratta, infatti, di un modo per risparmiare tempo e denaro ma sopratutto per garantire a pelle e capelli ingredienti sani e che non siano stati arricchiti di additivi o altre sostanze potenzialmente dannoso. Se si pensa a quelli più semplici e che abbiamo quasi tutti in casa non si può non citare lo yogurt.

Alimento ricco di fermenti lattici vivi e per questo molto usato da chi ama mantenersi in forma e in salute, questo prodotto si rivela anche un valido alleato della bellezza. Usarlo tutti i giorni può infatti aiutare a migliorare sia il tono della pelle che la qualità dei capelli. Dopo aver visto come gustarlo quando si è a dieta, ecco quindi alcuni modi per trasformarlo in un vero amico della bellezza.

Yogurt come alleato di bellezza: come usarlo

Lo yogurt è un ingrediente sicuramente sano, semplice da usare (e da gustare) e ricco di sostanze preziose che si rivelano perfette anche per la bellezza di pelle e capelli. Da solo, ad esempio, può essere usato al posto del latte detergente per pulire a fondo la pelle nutrendola al contempo. Ovviamente, si dovrà acquistare lo yogurt bianco e senza zucchero in modo da agire senza il rischio di irritazioni. Se si ha dello yogurt greco (sempre bianco e senza zucchero) lo si può addizionare a del succo di limone per una maschera purificante che aiuterà la pelle a ritrovare la sua luce. Sempre con l’avocado o con dell’olio extra vergine di oliva può invece dar vita ad una maschera idratante per il viso.

Lo yogurt, però, è anche amico dei capelli. Applicato sulle punte le rende più morbide, le idrata e le fortifica. Per farlo basterà stenderlo come fosse una crema, farlo agire per qualche minuto e risciacquare i capelli. Ovviamente si può aggiungere sempre all’avocado per una maschera di bellezza che idraterà tutta la chioma rendendola anche più lucente. Infine, se applicato su zone dove la pelle è spessa o scura, lo yourt aiuta anche a donare maggior morbidezza, illuminando (in questo caso con l’aiuto di un po’ di aceto di riso o di succo di limone) le zone diventate più scure.

Insomma, di modi per usare lo yogurt come rimedio di bellezza ce ne sono tantissimi e tutti così validi da poter contare sempre su un alleato economico, semplice e senza effetti collaterali (a meno, ovviamente, di non essere allergici). Il tutto per un prodotto unico e che saprà sempre darti il massimo.