Se hai i capelli fini, questi sono i tagli più adatti a te

I capelli fini ti hanno stancata e non sai più come portarli? Da oggi potrai risolvere il problema grazie alla scelta del taglio più adatto a te.

Quando si hanno i capelli fini, uno dei problemi più grandi è quello di evitare di trovare dei tagli di capelli che siano in grado di farli apparire più voluminosi e meno attaccati alla testa.

Sebbene, in un primo momento, la cosa possa sembrare difficile, in realtà bastano solo pochi piccoli accorgimenti per trovare il tipo di taglio che si adatti sia alla propria immagine che ai capelli fini. Che si tratti di tagli corti, medi o lunghi, quindi, di sicuro c’è una soluzione anche per te. E metterla in atto ti aiuterà a godere al meglio della tua acconciatura.

I tagli di capelli perfetti per chi ha i capelli fini

I capelli fini appartengono solitamente sia a chi ha tanti capelli che a chi ne ha pochi. Spesso lisci e così sottili da ungersi facilmente, tendono ad avere poco volume e ad apparire, quindi piatti e difficili da acconciare.

Riconoscerli è quindi davvero semplice, almeno quanto lo è capire quali tagli di capelli preferire per ottenere maggior volume e per donare più carattere e stile alla propria chioma. Dopo aver visto quali sono i tagli perfetti per chi ha capelli crespi, ecco quindi quelli da scegliere per quelli fini.

I tagli corti e adatti ai capelli fini

In caso di capelli fini, la scelta più indicata è ovviamente quella di tagliare i capelli in modo da renderli più leggeri. Al di là della scelta sempre utile di basarsi anche sulla forma del viso, un buon taglio corto si rivela, senza alcun dubbio, un’opzione sempre valida.

Andando a quelli più indicati ai capelli fini, il pixie cut si rivela sempre un’ottima scelta. Ancor più se sfrangiato in modo da donare volume alla chioma. In tal caso una frangia o un ciuffo laterale possono migliorare la situazione. In alternativa anche il bob corto può aiutare a donare volume, sopratutto se si aggiungono giochi di luce in grado di far apparire i capelli più gonfi.

Come scegliere il taglio medio giusto per i capelli fini

Se i tagli corti non fanno per te, puoi tentare con uno di quelli medi ed in grado di donare comunque una certa leggerezza alla chioma. Il bob medio rappresenta, senza alcun dubbio, la scelta perfetta e si può migliorare con qualche colpo di luce da applicare in punti strategici per donare una visione di insieme più voluminosa.

In tal caso, il taglio retto si rivela più adatto di quello scalato in quando in grado di gonfiare la chioma. Ciò che conta è puntare ad una scalatura qualora i capelli dovessero allungare. Il risultato altrimenti, sarebbe quello di un appesantimento in grado di cambiare l’effetto finale.

I tagli lunghi più giusti per i capelli fini

Come già accennato, i capelli lunghi non sono esattamente l’ideale in caso di capelli fini. A meno che, ovviamente, non si abbia la fortuna di averne comunque tanti. In tal caso è meglio puntare su uno scalato da portare magari ondulato o in modo da creare quel movimento che può cambiare le cose. Anche in questo caso, scalare in particolare la zona intorno al viso e comunque superiore, può fare la differenza.

Ora che conosci i tagli giusti da seguire, ti basterà scegliere quello che senti più tuo ed in linea con il tuo modo di essere e di vestire.

In questo modo, scoprirai che anche i capelli fini possono essere un punto di forza, sopratutto se imparerai a valorizzarli invece di nasconderli. Cosa che donerà al tuo aspetto quel tocco in più che ti farà sentire ancora più al top.