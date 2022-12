Rosso Natale: la tonalità che non può mancare nel tuo make-up delle Feste, con queste ispirazioni farai centro!

Se non hai ancora scelto il make-up giusto per le notti delle Feste non resta che optare per il “rosso Natale”: una nuance calda che darà al tuo trucco un aspetto unico e speciale, tutte le ispirazioni più belle.

Stanno ormai per scadere gli ultimi giorni a disposizione poco prima delle Feste, mentre i preparativi sono ormai quasi ultimati. Probabilmente avrai pensato ad addobbi e regali, ma non hai ancora scelto quale sarà il tuo stile per le notti più attese dell’anno. Da quella di Natale a quella di Capodanno, ogni serata sarà speciale, tra cenoni ed eventi galanti.

Anche il make-up perciò, deve adeguarsi all’atmosfera, giocando con le tonalità giuste per abbinarsi all’outfit scelto. E quale colore è il più rappresentativo del Natale se non il rosso? Se ancora l’idea giusta per sfoggiare un trucco strepitoso non è venuta in mente, non resta che lasciarvi ispirare da un make-up sui toni del rosso. Perfettamente adattabile ad ogni personalità e tipologia di viso, il rosso diventa protagonista di smokey eyes e labbra e si modula in base al vostro stile. Ci sono infinite possibilità!

Tutte le più belle ispirazioni di make-up rosso per il Natale 2022: scegli la tua preferita

Il rosso non è di certo un colore che abitualmente si utilizza nel make-up. Più facile da portare con un bel rossetto acceso, in tutte le sue diverse nuances dal mattone al rosso fuoco, ma difficilmente scelto per truccare gli occhi. Eppure anche questi possono diventare più glamour che mai se optate per un make-up rosso, che vi farà immergere alla perfezione nel clima natalizio. Questo colore renderà al meglio sia sulle more con occhi scuri che sulle bionde con occhi chiari. Può diventare giocoso e divertente come il cappello di Babbo Natale, o chic e sofisticato come una pallina glitterata: non vi abbiamo ancora convinte? Iniziate a scegliere il vostro make-up perfetto per le Feste.

I toni dell’oro e del rosso avvolgono questo makeu-up sofisticato e pieno di luce. Sugli occhi un ombretto opaco rosso acceso incornicia la forma dell’occhio allungandola verso l’esterno, mentre sulla palpebra risplende un dorato glitter. Una punta di illuminante risplende all’angolo interno mentre un’ombra violacea accentua la coda. Per risplendere ancor di più, qualche strass è applicato sulla piega dell’occhio. Il blush è un delicato color pesca mentre le labbra sono di un rosso scurissimo matt.

Se il vostro animo è da vere dark, potete accendere il vostro make-up di Natale con questa opzione. Un meraviglioso ombretto dalle linee grafiche nette e decise si estende dall’angolo interno alla coda, disegnate in modo esagerato e incisivo. I toni scelti sono quelli del rosso fuoco, dal più chiaro al più scuro, mentre una stellina nera compare sotto l’arco sopraccigliare. Effetto glamour assicurato e perfetto per more dai capelli neri con pelle chiarissima.

Se per la notte di Natale preferite tirare fuori il vostro lato da bambine, approfittatene per divertivi con colori e fantasia. In questo favoloso make-up lo spirito natalizio viene rappresentato in pieno dall’ombretto rosso steso sotto l’arco sopraccigliare, unito al bianco che copre tutta la palpebra. Un eyeliner nero evidenzia l’attaccatura delle ciglia, mentre una linea di glitter dorati si poggia perfettamente sulla piega dell’occhio. Dei piccoli fiocchi di neve compaiono nel make-up, rendendo questo look perfetto per una vera regina delle Feste. Non dimenticate un illuminante dorato spolverizzato qua e là.

Se non amate gli eccessi ma nel vostro look di Natale non mancherà una punta di rosso, scegliete questo trucco elegante e delicato. La palpebra è interamente truccata con un rosso intenso glitterato, mentre la coda dell’occhio è appena accennata con un eyeliner nero. Ciglia voluminose, un buon contouring e labbra rosso ciliegia. Un make-up perfetto per le bionde che non vogliono osare.

Il rosso diventa protagonista assoluto di questo make-up perfetto per le Feste. Su una base neutra risplende un eyeliner rosso metallizzato, mentre la piega dell’occhio è messa in risalto da una sfumatura di ombretto rosso acceso. Per rendere il tutto più speciale delle foglie dorate creano una seconda linea a dir poco magica.

Se pensiamo ad un make-up per le Feste questa è la sua incarnazione perfetta. Uno smokey eyes a regola d’arte interpreta il rosso in tutte le sue sfumature, condendo il tutto con dei glitter ton-sur-ton. Perfino le ciglia, in questo caso, diventano rosse, facendo rispendere di una vibrazione unica gli occhi chiari. Da vera regina del Natale.

Il fascino mediterraneo viene esaltato alla perfezione scegliendo questo make-up intenso e raffinato. Uno smokey eyes leggero fatto di una sfumatura che parte dal bianco e finisce al rosso scuro. Il contorno dell’occhio è messo in evidenza da un ombretto color prugna e da una matita scura ben sfumata. Le stesse nuances si ritrovano anche in blush e rossetto. Pronte ad essere l’interpretazione perfetta del Natale? Sarà difficile togliervi gli occhi di dosso.