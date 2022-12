I look che dovremmo proprio evitare a casa di lui la mattina dopo

Abbiamo aspettato tanto perché “potrebbe essere quello giusto”. Le più organizzate si saranno – con ogni probabilità – portate un cambio nella borsa ma in ogni caso potrebbe essere una cattiva scelta per la mattina dopo o comunque non all’altezza del nostro solito charme. Scopriamo gli errori da non fare al risveglio a casa da lui.

La prima regola fondamentale in realtà non riguarda l’aspetto fashion bensì quello beauty. Dobbiamo assolutamente ricordarci di portare spazzolino, dentifricio ed uno struccante decente con i dischetti di cotone perché nessuno vuole svegliarsi con al proprio fianco una donna panda senza il dovuto preavviso. Riguardo alla moda invece ecco che dovremo stare alla larga da tutto ciò che possa ricordare la serata trascorsa fuori.

Fonte: Canva.Vediamo nello specifico le cadute di stile dalle quali stare alla larga se vogliamo conquistarlo anche all’impietosa luce del giorno.

I look cool e gli outfit improbabili per il risveglio a casa di lui

Niente lustrini né tessuti cangianti o iridescenti, è pur sempre mattina e gli occhi (anche i suoi) devono abituarsi gradualmente alla luce senza traumi eccessivi. No, ovviamente, ai colori fluo.

Manteniamo la calma, non siamo ancora legate in matrimonio e nessuna convivenza è in atto. Bisognerebbe prendere il film del lontano 2003 “Come farsi lasciare in dieci giorni” (con un bellissimo Matthew McConaughey) e fare l’esatto opposto. Evitare di allargarsi con pigiami buffi, outfit da invasate del Natale e simili dovrà essere il nostro mantra.

Allo stesso tempo però farci trovare al bancone della cucina tipo “panterone da letto” alle otto del mattino non ci farà apparire solo divertenti ma anche insicure, come se dovessimo dimostrare qualcosa a tutti i costi.

Indossare una sua camicia è sexy e di solito è una buona idea ma bisogna vedere se sia un fissato del controllo o meno. Nel caso potremmo usarlo come test. Meglio sapere tutto subito nelle relazioni, prima di essere troppo coinvolte.

Per sembrare innamorare del Natale aspettiamo di essere in famiglia, con lui cerchiamo di apparire equilibrate (almeno all’inizio).

Ricordiamoci poi che di madre ne ha già una quindi lasciamo a casa abilità da cuoca, grembiuli, e simili.

La normalità spesso e volentieri è sopravvalutata ma in questo caso è senza alcun dubbio la soluzione migliore!

Silvia Zanchi