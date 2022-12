Rotolo di tacchino ripieno, il pranzo di Natale diventa una festa vera

Partendo da un pezzo di fesa di tacchino facciamo nascere un secondo piatto goloso e molto nutriente con poche mosse il rotolo di tacchino ripieno



Bellissimo da vedere e buonissimo da mangiare, il rotolo di tacchino ripieno è perfetto anche per il nostro pranzo di Natale. Un secondo piatto spettacolare e molto più facile da preparare di quello che possiamo pensare. La carta vincente da giocare nelle feste.

Rotolo di tacchino ripieno, la ricetta passo dopo passo

Prima della ricetta completa per preparare un perfetto rotolo di tacchino ripieno, un consiglio: possiamo sostituire la mortadella con della salsiccia tipo luganega o pasta di salsiccia.

Ingredienti:

1 kg di fesa di tacchino

400 g di carne tritata di maiale

200 g di mortadella

14 castagne bollite

2 spicchi d’aglio

1 rametto di rosmarino

40 g farina 0

60 g di mandorle spellate

60 g di mollica di pane

20 ml latte intero

2 albumi

40 g pangrattato

2 bicchieri di vino rosso

500 ml brodo vegetale

20 g burro

olio extravergine di oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione: rotolo di tacchino

Mettiamo ad ammollare la mollica di pane nel latte per 10 minuti. Poi la strizziamo e la mettiamo in una ciotola insieme alla carne di maiale macinata finemente, ad uno 1 spicchio d’aglio tritato, agli albumi leggermente sbattuti, a 3 cucchiai di pangrattato e alle castagne già bollite e sbriciolate direttamente con le mani. Regoliamo di sale, insaporiamo con il pepe e una parte del ripieno per il rotolo di tacchino è pronta.

Prendiamo la fesa di tacchino e se non l’ha già fatto il macellaio, usando il batticarne appiattiamola. Poi distribuiamo bene il ripieno su tutta la superficie, lasciando circa 3 centimetri liberi verso i bordi.

Appoggiamo sopra questo anche le fettine di mortadella, messa al centro seguendo il senso della lunghezza. Infine aggiungiamo le mandorle spellate, senza tostarle.

Arrotoliamo la fesa di tacchino senza far uscire il ripieno e leghiamola molto stretta usando lo spago da cucina. Poi prendiamo un tegame largo e basso per rosolare il rotolo di tacchino ripieno aggiungendo 2-3 cucchiai di olio extravergine, qualche fiocchetto di burro, l’altro spicchio di aglio e

il rametto di rosmarino.

Facciamo rosolare bene il rotolo di tacchino per qualche minuto su tutti i lati, poi versiamo anche un bicchiere di vino rosso e aspettiamo che sia evaporato. Da quel momento calcoliamo almeno 1 ora e 40 minuti senza coperchio, ma aggiungendo un mestolo o due di brodo vegetale quando vediamo che si sta asciugando troppo. Ogni mezz’ora, giriamolo in modo da garantire una cottura perfetta e uniforme.

Quando il rotolo di tacchino è pronto, tiriamolo su e appoggiamolo su un vassoio. Versiamo nel tegame il resto del vino, accendiamo e lasciamo evaporare. Poi aggiungiamo 1 mestolo di brodo e cuociamo per far restringere la salsa, aggiungendo la farina e mescolando con una frusta a mano. Non appena è pronta, filtriamola con un colino a maglie strette.

Infine tagliamo il rotolo di tacchino a fette e nappiamolo con la salsa portandolo a tavola caldo.