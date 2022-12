Emma Marrone, il ritorno in Puglia dopo la morte di papà Rosario è un colpo al cuore

Emma Marrone torna in Puglia per le festività natalizie dopo la morte dell’amatissimo papà Rosario: le parole sono struggenti.

Non sarà un Natale facile per Emma Marrone che, pochi mesi fa, ha perso l’amatissimo papà Rosario che non è riuscito a vincere la battaglia contro la leucemia. Per Emma, il fratello Checco e mamma Maria sarà il primo Natale senza papà Rosario e la mancanza è fortissima. Dopo aver portato a termine i suoi impegni, per le festività natalizie, la cantante salentina è tornata in Puglia dove trascorrerà il Natale circondata dall’amore della sua famiglia.

In Puglia, Emma è stata immediatamente accolta da mamma Maria che, per riempirle il cuore d’amore e allontanarle i pensieri, ha fatto ciò che fanno tutte le mamma nel momento in cui un figlio che vive fuori torna a casa per le feste.

Il dolore di Emma Marrone per papà Rosario

“Sono in Salento da 5 minuti e non so come fermare mia madre che vuole farmi mangiare qualsiasi cosa. Amore di mamma”, ha scritto Emma che si è ritrovata già la tavola imbandita come se fosse già Natale. “Io alle 20:30 volevo andare a dormire. Mia madre mi a ha detto “se non vai a divertirti ti caccio di casa” Metodo Montessori. Sicuro”, ha scritto ancora su Twitter la Marrone. La cantante, dunque, non nasconde il dolore per la morte di papà Rosario senza il quale dovrà trascorrere il primo Natale della sua vita. Emma è sempre tornata in Salento per trascorrere le festività in famiglia che, purtroppo, quest’anno avranno un sapore diverso.

Sono in Salento da 5 minuti e non so come fermare mia madre che vuole farmi mangiare qualsiasi cosa.

Amore di mamma❤️ — Emma Marrone (@MarroneEmma) December 17, 2022

Io alle 20:30 volevo andare a dormire.

Mia madre mi a ha detto “se non vai a divertirti ti caccio di casa”

Metodo Montessori.

Sicuro. — Emma Marrone (@MarroneEmma) December 17, 2022

A parlare del dolore enorme per la perdita di papà Rosario, recentemente, è stata proprio Emma. Ospite di Luce, in un evento organizzato a Palazzo Vecchio a Firenze da La Nazione, la cantante ha condiviso con il proprio pubblico il suo immenso dolore.

“Sono troppo arrabbiata con la vita perché quando ti succedono cose così enormi, tragiche, è come se si resettasse tutto quello che sei stata e che hai fatto, io so chi ero prima quando avevo tutta una vita intorno a me, avevo lui. Adesso che lui non c’è sono un’altra persona e lo sto scoprendo ogni giorno perché la vita ti cambia tutto, all’improvviso. È come se rincominciasse tutto daccapo. Io oggi devo riscoprire chi sono”, le toccanti parole di Emma.