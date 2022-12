Hai i capelli crespi? Ecco i tagli di capelli più adatti a te

Se i capelli crespi sono da sempre un tuo cruccio, da oggi potrai risolvere il problema trovando il taglio di capelli più adatto a te.

Avere i capelli crespi può essere un vero e proprio problema. Tenerli sempre in ordine e farli apparire al meglio, infatti, non è sempre semplice. Che si tratti di ciocche ribelli o di una struttura stopposa, trovare il taglio e l’acconciatura perfetti può infatti essere davvero difficile.

Per fortuna, ci sono delle piccole dritte che è possibile seguire in tal senso e che ti consentiranno di dare una forma alla tua chioma. E tutto, senza stravolgere troppo il taglio di capelli a cui sei abituata.

I tagli di capelli più adatti a chi ha i capelli crespi

I capelli crespi, si presentano sia su una struttura riccia che liscia. Quando ciò avviene, l’effetto è quello di avere una chioma quasi elettrica, sempre in disordine e con ciocche che puntano in ogni direzione. Riconoscere dei capelli crespi è quindi molto semplice. E se da un lato è possibile cercare di sistemarli con cure apposite e studiate per renderli più morbidi e sani, dall’altro è anche vero che trovare il taglio giusto può fare davvero tanto, limitando ogni tipo di problema e dando un senso ad una chioma ribelle.

Ecco, quindi, le soluzioni più adatte ad ogni tipo di lunghezza e tra le quali potrai trovare quella che ti piace di più. Il tutto, ricordandoti sempre di prestare attenzione anche alla forma del tuo viso e ai tagli che più si adattano.

I tagli corti più adatti per i capelli crespi

In caso di capelli crespi, è sempre meglio valutare una lunghezza proporzionata ad un taglio corto. Questo dovrebbe essere asimmetrico e sfrangiato, in modo da non appesantire il volto e da dare il giusto movimento alla chioma. Tra i tanti, il più indicato è senza alcun dubbio il bob, da portare con la riga di lato e magari con qualche ciocca ondulata. In questo modo, l’effetto “disordinato” apparirà voluto e si adeguerà ad ogni cambiamento del capello. Anche il pixie cut si rivela adatto ma solo se estremamente sfrangiato e quindi in grado di movimentare la chioma.

Come scegliere un buon taglio medio per capelli crespi

Se i tagli corti non fanno per te, puoi optare per una lunghezza media. Un bob lungo o un caschetto allungato si rivelano, ad esempio, la scelta giusta.

Ciò che conta è non dimenticare l’effetto scalato che, in tal caso, dovrà essere rivolto più nella parte bassa. In questo modo non si rischierà di avere una chioma gonfia.

I tagli lunghi perfetti per i capelli crespi

E se la tua ambizione è quella di portare i capelli lunghi? In tal caso la scelta perfetta è per uno scalato che incornici il viso e che crei un movimento continuo della chioma.

Ovviamente, ad un buon taglio si dovrà aggiungere anche la cura dei capelli, magari con l’aiuto di un olio. Inoltre la presenza di qualche riflesso o, colpo di luce, renderà il movimento più gradevole e donerà un effetto più ordinato. Ora che hai scoperto quali sono i tagli più adatti per capelli crespi in base alla loro lunghezza, sarai felice di sapere che ci sono delle piccole accortezze anche per quanto riguarda la piega.

A prescindere dal tipo di taglio, infatti, usare una lozione anti crespo prima di asciugare i capelli può dare la differenza. Inoltre, nei giorni in cui il crespo è davvero indomabile, puoi optare per un effetto bagnato o, in caso di capelli lunghi, per un’acconciatura in grado di domare la chioma e di farti apparire bella al contempo.

In questo modo, potrai contare sempre su un taglio nel quale rispecchiarti e che ti farà sentire al meglio nonostante i tuoi capelli crespi. Con le giuste cure, infatti, potrai renderli particolari nonché un tratto distintivo da gestire senza problemi.