Lutto al Grande Fratello vip: la triagica notizia prima di Natale!

Grave lutto al Grande Fratello Vip: la tragica notizia giunge inaspettata poco prima di Natale. Web incredulo!

Lutto improvviso nella famiglia del Grande Fratello Vip. Mentre nella casa, i concorrenti, tra una discussione e l’altra, si preparano a festeggiare il Natale lontani dalle rispettive famiglie, giunge una notizia inaspettata che ha lasciato sbigottito il pubblico. A perdere la vita, infatti, è stata una delle opinione della scorsa edizione. L’annuncio è arrivato direttamente dai social e, in poco tempo, è diventato virale lasciando senza parole tutto il popolo del web.

A spegnersi è stata una delle opinioniste del pubblico che, durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, vinta poi da Jessica Selassiè, era presente in studio per commentare, insieme a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, le vicende dei vipponi. L’esperienza delle opinioniste del pubblico è stata piuttosto breve, ma ha lasciato comunque il segno ed oggi il popolo del web esprime il proprio cordoglio per la perdita di Rossella.

Lutto al Grande Fratello Vip: morta Rossella, l’opinionista del pubblico

A 76 anni, si è spente Rossella Rota che si è fatta conoscere partecipando al reality condotto da Alfonso Signorini come opinionista del pubblico. La sua scomparsa è giunta improvvisamente e ha lasciato senza parole tutti coloro che la conoscevano. Ad annunciare la sua scomparsa è stato Luca Vismara. L’ex allievo di Amici nonchè ex concorrente dell’Isola dei Famosi, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un lungo messaggio di addio per la signora Rossella allegando anche una serie di foto che testimoniano il loro legame.

“Ci hai lasciati anche tu, Ross. Con un colpo di scena che neanche nei nostri “reality” in spiaggia a Moneglia. Mi hai insegnato che l’età è solo un numero e che le grandi amicizie nascono lì dove c’è amore. Alla fine, non siamo mai stati così diversi. Con il nostro cinismo, la nostra corazza e quel cuore grande per quei pochi che sanno decifrarci. Sei stata l’amica inaspettata. Attenderò l’estate con meno ansia. Un grande pezzo di quest’ultima se ne va con te. Nessuno mai potrà sostituire quel posto dell’ombrellone accanto al mio. Ci sarai sempre tu. Ti ho voluto e ti vorrò per sempre bene. Tuo Luca”, le parole di Luca dedicati alla signora Rossella.

Tantii messaggi di cordoglio da parte del popolo di Instagram che ha lasciato cuori e messaggi sotto il post di Luca Vismara.