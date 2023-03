Nuovi arrivi: scarpe e borse da comprare perché andranno a ruba

Dalle sneaker con le borse a tracolla alle espadrillas da sfoggiare con borse over multicolore. Di nuovi arrivi ne abbiamo già visti svariati ma quelli presi in considerazione oggi potrebbero finire ancor prima di aver avuto la possibilità almeno di una prova in boutique!

I brand di tutto il mondo da quando puntano sulle limited edition sono più richiesti che mai. Vale in ogni ambito di produzione e della vita: scarsità viene interpretato come sinonimo di pregio ed esclusività. Non si tratta qui di vere e proprie collezioni numerate ma di reali pochi pezzi offerti sul mercato – od almeno questo è il messaggio che viene fatto passare al pubblico. Come è possibile che un può di scarpe numero 36,5 non sia più disponibile dopo solo due settimane dalla messa in vendita sul sito ufficiale dell’azienda “x”? E lo stesso lo riscontriamo con le borse ed altri accessori. Si evita così merce ferma e si spende quasi solo su richiesta ma noi, nel frattempo, abituiamoci a sfoltire la wishlist.

Considerando che le borse parlano di noi è ovvio ci si voglia far trovare preparate per match vincenti sapendo però per tempo i prezzi. Capiamo meglio cosa selezionare.

Scarpe e borse di primavera da accaparrarsi subito

Le espadrillas in jeans e cotone con logo di Marella (139 euro) sono perfette anche in città con un abito chemisier o con una maglia bianca bohémien ed un jeans morbido che riprenda la tonalità della calzatura. Una tracolla in cuoio completerà l’outfit.

I sandali con cinturini e lavorazione incrociata sulle punte sono realizzati da Le Silla e si trovano attualmente scontati del 30% a 364 euro su Farfetch. Con un colore misto tra il rosa antico ed il lilla, hanno sia l’allure romantica che tanto ci piace sia la giusta versatilità per abbinarsi con tutto. Per tutte queste ragioni potrebbero terminare presto.

La borsa piccola in pelle martellata, con Medusa, firmata da Versace è qualcosa di particolare per quella che di solito è una marca ricca di colori, fantasie coloratissime e materiali stravaganti. Il color azzurro ghiaccio denota eleganza e semplicità, costa 1700 euro su Luisa ViaRoma.

Per chi volesse mostrarsi favolosa con una borsa di Prada ma senza sforare il budget ecco il modello mini da portare a spalla in un dolcissimo rosa zucchero filato. Il logo è centrale ed in evidenza come sempre ed il prezzo è di 560 euro. Se si guardano con attenzione i siti di alcune delle più famose maison di moda, si possono scovare sotto la sezione “portafogli e piccola pelletteria” quelle che possono essere usate a tutti gli effetti come borse ma ad un prezzo inferiore (sia per la grandezza che per l’impiego d’uso).

Come sempre, con alcune piccole astuzie, e la giusta attenzione, possiamo svoltare il nostro look e farci ammirare!

Silvia Zanchi