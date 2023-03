Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, prima notte insieme dopo il GF Vip

Prima notte insieme per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria dopo il Grande Fratello Vip: le prime dichiarazioni d’amore.

Prima notte insieme post Grande Fratello Vip 2022 tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Nel corso della 43esima puntata del reality show, Antonella Fiordelisi è stata definitivamente eliminata per la scelta dei suoi stessi fan di accogliere l’appello della madre di non salvarla per permetterle di lasciare definitivamente la casa a causa del suo malessere emotivo. Lasciata la casa, Antonella è arrivata nello studio del reality dove ha potuto ripercorrere i suoi sei mesi nella casa con un best of che il reality ha realizzato esclusivamente per lei.

“Edoardo è il più grande regalo del Grande Fratello”, ha detto Antonella con un mega sorriso prima ancora di riabbracciare il fidanzato che, essendo stato squalificato, non era in studio. Attraverso i social, però, Antonella ed Edoardo hanno condiviso i loro primi momenti insieme post Gf Vip con i fan che li hanno seguiti e amati per sei mesi.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: la prima notte insieme e le prime dichiarazioni d’amore dopo il Grande Fratello Vip

Edoardo Donnamaria ha seguito la prima parte della 43esima puntata del Grande Fratello Vip con Marco Giro, il manager di Antonella Fiordelisi. Dopo l’eliminazione di Antonella, proprio Marco Giro ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram annunciando il suo arrivo, insieme ad Edoardo, a Cinecittà per accogliere Antonella.

Tornata in possesso del telefono, Antonella ha immediatamente pubblicato due storie. Sorridente e felice, in macchina con Edoardo, ha cantato a squarciagola “Il più grande spettacolo dopo il Bing Bang”, la canzone di Jovanotti che Antonella ed Edoardo hanno cantato insieme nella casa del GF Vip e che la Fiordelisi ha dedicato al fidanzato negli ultimi dieci giorni in cui lui non c’è stato. “Sento il cuore a mille”, ha scritto Antonella mentre Edoardo guidava super sorridente per poi accarezzarle il viso e baciarla.

“sto guidando cazzo” e poi la prende e la bacia✨ il più grande spettacolo dopo il big ben SIETE VOI☀️#donnalisipic.twitter.com/y5vllPskSB — Sєя ♡🦋 (@NonSonoUnaSant4) March 21, 2023

Antonella, poi, su Twitter, è entrata in una room con i suoi fan per salutarli al volo rassicurandoli tutti e svelando di stare bene e di essere con Edoardo a casa sua.

Marco Giro, poi, il manager della Fiordelisi, ha pubblicato la prima foto in cui Antonella ed Edoardo sono super sorridente e felici.

A regalare l’ultima gioia social post eliminazione è stato proprio Edoardo Donnamaria che, alle 7 del mattino, dimostrando di non riuscire a dormire, ha pubblicato un video in cui è con Antonella. Nel filmato, la Fiordelisi sfoggia il suo sorriso più bello mentre si lascia accarezzare dal fidanzato di cui ha sentito fortemente la mancanza.

Dopo dieci giorni di distanza, dunque, Antonella ed Edoardo sono nuovamente insieme, più felici e innamorati che mai.