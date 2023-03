Edoardo Donnamaria, le dolci carezze per la sua Antonella Fiordelisi distrutta al GF Vip

Edoardo Donnamaria è da poco uscito dal GF VIP ma fa il possibile per coccolare la sua Antonella anche a distanza: ecco cosa ha fatto

È trascorsa poco più di una settimana dall’inaspettata squalifica di Edoardo Donnamaria al GF VIP, eppure la sua fidanzata Antonella Fiordelisi sembra ancora non trovare pace. Sono, infatti, diversi giorni che cerca invano di non pensare alla consapevolezza di non averlo più sotto lo stesso tetto, sfogandosi al massimo con la sua amica Nikita Pelizon: Edoardo, però, cerca di farle sentire la sua mancanza il meno possibile…

Ma partiamo con ordine: il ragazzo è stato squalificato dal reality per via della sua condotta, diventata negli ultimi tempi fin troppo impulsiva (forse a causa della lunga clausura forzata), soprattutto nei confronti della Fiordelisi. Più e più volte Signorini e gli autori hanno cercato di portarlo sulla retta via ma senza troppo successo: il provvedimento è stato necessario ma, a seguito di ciò, la stessa Antonella è caduta nello sconforto più totale.

Nonostante il rapporto tra i due ragazzi fosse sempre andato avanti tra alti e bassi, anche con discussioni e litigi molto pesanti, non sono mai riusciti a distaccarsi del tutto. Entrambi, infatti, si sono resi conto di provare un forte sentimento l’uno per l’altra, con la consapevolezza che, una volta fuori dalla Casa, dovranno lavorare bene e a lungo su questo rapporto alquanto “ballerino”.

L’inevitabile distanza seppur per poco tempo, inoltre, ha dato chiare delucidazioni ai Donnalisi circa il loro rapporto: vediamo come stanno prendendo questa situazione…

Edoardo coccola Antonella a distanza: ecco cosa ha fatto per lei

Nella Casa, Antonella cerca il più possibile di non pensare al suo Edoardo, ma risulta molto complesso: molte volte scoppia in lacrime, sostenendo quanto gli manchi il suo fidanzato e sfogandosi con Nikita, l’unica vera amizia che è riuscita a costruire nel reality. Il suo carattere tutto pepe, poi, non l’aiuta di certo a trovare conforto da parte dei suoi inquilini: tuttavia, nonostante la lontananza, ci pensa ancora il suo Edoardo a lei...

L’ex gieffino sta già pensando molto in grande, soprattutto in occasione del compleanno della sua fidanzata. Quest’ultima ha potuto soltanto festeggiare in compagnia dei suoi inquilini nella Casa, tuttavia, quella sera ha ricevuto una sorpresa incredibile: Edoardo aveva organizzato una sessione di fuochi d’artificio solo e soltanto per lei! La prova lampante che ci fosse il suo zampino è arrivata poco dopo: al megafono, infatti, ha urlato queste parole “Auguri, sorridi che sei la più bella del mondo”.

E non è finita qui: nonostante Donnamaria sia “ricomparso” sui social diversi giorni dopo la squalifica, non ha esitato nel rivolgere alcune piccole dediche alla sua Antonella. La più recente vede un piccolo spezzone di un video della ragazza dove, come spesso accade, battibeccava con i suoi inquilini. A questo frame, il ragazzo ha aggiunto la frase “Ti amo”. Il gesto più eclatante, però, arriva adesso…

e comunque questa storia di Edo urla mille cose. mancavi Edoardo lucidità Donnamaria#donnalisipic.twitter.com/txORvGFZgK — athenathewise (@mirti48995815) March 17, 2023

Come spesso accade al GF VIP, quando qualcuno vuole far sentire particolare affetto nei confronti di un concorrente, tende a far sorvolare un aereo sopra la Casa. Donnamaria ha colto, ancora una volta, questa palla al balzo per far arrivare tutto il suo amore ad Antonella: “Sorridi che sorrido anche io. Auguri Amore” ha scritto sullo striscione. La ragazza ha subito ringraziato il suo amore commentando: “Grazie amo, mi manchi, non ce la faccio più, mi sento a pezzi… che pazzo, mi ha fatto pure l’aereo… è unico!”

Insomma, per la Fiordelisi rimanere nella Casa sembra diventato molto difficile da quando non c’è più il suo Edoardo con lei… riuscirà a resistere fino alla fine? Non ci resta che stare a guardare!