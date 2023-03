Hai il viso lungo ma ami il bob? Portalo così. Il risultato sarà super!

Scopri come portare al meglio il bob, tanto di moda quest’anno, anche se hai il viso lungo. Ti sentirai più bella che mai!

Un buon taglio di capelli può fare davvero la differenza quando non ci si sente perfettamente a proprio agio con la forma del viso. E, a riguardo, esistono diversi esempi di tagli nati appositamente per enfatizzare o camuffare egregiamente difetti del viso. Come fare, però, se alla voglia di vedersi diverse si aggiunge anche quella di essere alla moda? Ormai da qualche tempo, se si parla di tagli di capelli, il bob è quello che va per la maggiore. E non si può certo negare che si tratti di un taglio dal fascino insidioso. Una volta visto, la voglia di portarlo è davvero tanta. E a volte, questo desiderio può scontrarsi con quello di nascondere, ad esempio, un viso troppo lungo.

Se ti stai rivedendo in questa situazione, sarai felice di sapere che il bob può fare davvero miracoli e che ne esiste una versione adatta anche a questo problema. Una vera sorpresa che, come avvenuto per il bob adatto ai capelli fini, renderà questo taglio la scelta perfetta anche in caso di viso lungo. Ciò che conta è scegliere la versione più adatta e sfoggiarla con tutta la naturalezza di cui disponi. Il risultato sarà davvero super!

Viso lungo e voglia di un bob? Portalo così!

Se il bob ti ha affascinata fin dalla sua comparsa ma sei sempre stata frenata dalla paura di far sembrare i tuo viso più lungo, sappi che da oggi potrai non preoccuparti più di questo aspetto. Il bob, infatti, va bene anche per i visi allungati. L’unica accortezza da mettere in atto è quella di scegliere la versione che più si addice alla forma del tuo viso.

In caso di viso lungo, infatti, è consigliato un bob medio con ciuffo laterale. Questo dovrà andare ad incorniciare il viso. Così facendo, darà vita ad un gioco di prospettive che aiuterà a rendere un viso lungo più corto e sopratutto più in armonia. Una scelta semplice da applicare e che potrai enfatizzare con qualche colpo di luce. Ponendone di più proprio nella zona del ciuffo o, in generale, sul davanti, riuscirai infatti a creare un effetto scalato anche con il colore. E ciò renderà il tuo aspetto diverso facendo apparire il tuo viso meno lungo. Il tutto con un taglio di capelli che si rivelerà perfetto da portare in ogni occasione e che ti farà sentire più bella che mai.