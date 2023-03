Scaloppine con una cremina imbattibile, ecco il segreto

Basta davvero poco per un secondo piatto che ci risolve mille problemi anche perché si prepara in fretta: ci serve del tacchino, del limone e un ingrediente a sorpresa per delle scaloppine con cremina



Ci abbiamo provato tanto volte, ma la nostre scaloppine rimangono sempre un po’ dure e la cremina non ha mai quel sapore che volevamo. Allora c’è solo un segreto, anzi due: usare una carne più morbida quindi bianca, e cambiare ingredienti. Ne basta uno in realtà, perché il segreto è nella panatura e si chiama Maizena.

Scaloppine con una cremina imbattibile, vanno bene per tutti

Il vantaggio della Maizena per questa cremina è duplice, perché in questo modo anche gli intolleranti non corrono nessun rischio. Vediamo insieme come si preparano.

Ingredienti (per 4 persone):

8 fettine di tacchino

30 g di burro

2 limone non trattati

4 cucchiai di Maizena

1/2 bicchiere di acqua

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

rimo fresco q.b.

Preparazione:

Prendiamo le fettine di tacchino, pareggiamole eliminando eventuali parti grasse e battiamole leggermente prima di infarinarle. Un passaggio che serve per rilassare bene le fibre e cucinare una carne ancora più morbida.

Quindi versiamo la Maizena in in piatto piano e usiamola per infarinare le fettine di tacchino. Un velo di Maizena, mi raccomando, altrimenti tutta la fatica fatta per tenerle morbide andrà sprecata in un attimo. Appena sono pronte mettiamole da parte.

Ora prendiamo una padella grande oppure un tegame basso e facciamo sciogliere a fiamma bassa il burro. Quando è pronto appoggiamo le fettine infarinate di tacchino, alziamo poco la fiamma e cominciamo a cuocer un paio di minuti per lato.

Mentre la carne continua a cuocere, versiamo in un pentolino il succo dei due limoni filtrato con un colino a maglie strette, insieme al mezzo bicchiere di acqua e ad un cucchiaio di Maizena che sicuramente abbiamo avanzato dopo aver panato la carne.

Giriamo questo mix saporito con una frusta a mano per fare sciogliere e amalgamare bene tutto. Quando la carne è praticamente cotta, copriamola con la cremina a base di limone e Maizena cercando di nappare bene tutte le fette.

Cuciamo un paio di minuti e se ci accorgiamo che la salsa è troppo densa basterà aggiungere ancora mezzo bicchiere di acqua. Prima di spegnere il fuoco regoliamo di sale, insaporiamo con il pepe e completiamo con qualche foglia di timo tritata.

Impiattiamo coprendo completamente il tacchino con la salsa al limone e via subito in tavola, perché caldo questo piatto rende al massimo.