Come ricreare lo stile degli anni Quaranta con le proposte contemporanee

Le epoche da cui prendere spunto per mostrarsi diverse dal solito sono le più svariate. Tantissimi stilisti propongono ritorni agli anni Sessanta come ai Novanta o agli Ottanta. Basti pensare, rispettivamente, alle gonne plissettate midi, alle maglie grunge ed alle tutine colorate in lycra. Scopriamo oggi gli anni Quaranta.

Un periodo difficile, con scarsità di materie prime dove il vestirsi alla moda era l’ultimo dei pensieri. Si doveva mangiare. Gli anni Quaranta, la prima metà del decennio almeno, vengono ricordati con tristezza ma dopo la guerra, con il graduale ritorno alla normalità, le donne hanno iniziato pian piano a sfoggiare outfit più femminili, sempre rigorosi ed eleganti. Vediamo come copiarli con l’abbigliamento contemporaneo ed accessori all’ultimo grido.

Saremo coperte grazie a camicie a collo alto ed alle gonne lunghe, potremo spaziare da scarponcini bassi in camoscio o in pelle lucida nera a sobrie décolleté con tacco basso.

Look anni Quaranta per la primavera in città

Una valida idea consiste in un blazer maschile in match con un abito in raso o in seta. Mentre il primo possiamo prenderlo in prestito dall’armadio del nostro lui, il secondo, meglio se rosa antico, verde chiaro o avorio, dovrà essere necessariamente trovato in boutique e provato. Obbligatoria la vita definita, alta, una plissettatura per lasciare i fianchi morbidi al punto giusto e le maniche lunghe con polsini. Anche le mezze maniche potrebbero essere ok.

Valida alternativa per momenti più freschi è il cardigan abbottonato sul davanti con gli stessi rivestiti in pelle marrone marrone o rossa suddivisa in quattro parti. Con jeans mom (già più moderni ma andranno bene per creare un mix) o con pantaloni larghi sulle cosce e stretti alle caviglie dove di solito hanno uno spacchetto esterno, il successo è garantito.

Il gilet di Zara (29,95 euro) verde smeraldo con lavorazione orizzontale color tortora e bottoni ovali rosa barbie è un capo pop che con una gonna a trapezio ed una camicia bianca dal colletto importante ci farà viaggiare indietro nel tempo in un baleno. Accessori dorati e borsa a tracolla in cuoio completeranno il tutto con classe.

Mai sottovalutare l’importanza degli accessori per capelli, delle trecce e delle frangette gonfie che come in questo caso. No, ovviamente, a colori fluo ed a tessuti recenti. Per il resto va benissimo usare la nostra fantasia e bilanciare il tutto con un rossetto rosso e make-up nude.

Silvia Zanchi