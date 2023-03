Pink eyeliner, con questo tocco fluo metti gli occhi in primo piano: le ispirazioni per la primavera

Nella primavera gli occhi diventano protagonisti del make-up con un tocco pop: l’eyeliner fluo è il trend che conquisterà tutte, queste ispirazioni sono da provare.

La bella stagione è arrivata puntuale e insieme a lei anche la voglia di rinnovarsi. Partendo naturalmente dal look, che si adegua al periodo rispecchiando colori e fantasie. Non solo nell’abbigliamento ma anche nel make-up, che interpreta alla perfezione lo spirito del momento. Durante questi mesi bisogna dire addio alla classicità e alle regole, puntando a risaltare lo sguardo con un tocco di pop. Gli occhi sono uno dei settori del trucco che si prestano più facilmente al cambiamento.

Ogni giorno si può scegliere di essere diverse, soprattutto quando è in vista una serata speciale o un evento mondano, in cui l’obiettivo è stupire. In primavera dunque, si può approfittare del momento per allontanarsi dai soliti ombretti e dai soliti eyeliner, divertendosi ad osare con colori inaspettati. É l’ora di scoprire la bellezza di una linea che si fa evidente grazie alla sua tonalità quasi fluo, il rosa accesso.

Con un occhio puntato agli anni ’80, torniamo ad accendere gli occhi scuri e gli occhi chiari con questa nuance fresca e allegra, sfruttando il trend dell’eyeliner grafico. Tra forme inaspettate e vibes primaverili, illuminiamo il look con questo tocco di pink! Scopriamo le ispirazioni più belle dal web da imitare subito.

Colora gli occhi in primavera con il pink eyeliner: con questo trucco accendi lo sguardo in un lampo

Tutte le “Barbie inside” sono chiamate al rapporto. Giochiamo la carta del rosa fluo per cambiare qualcosa nello stile del make-up, senza bisogno di stravolgerlo completamente. Nella primavera 2023 non vogliamo esagerare con smokey eyes pesanti e pieni di pigmento, ma piuttosto dare una ventata di freschezza anche al trucco più semplice aggiungendo una linea rosa che lo renderà unico e particolare. Per farlo scegliamo tra queste idee provenienti dalle make-up artists e influencer più seguite sui social.

Basico e delicato, questo make-up sembra fatto apposta per la primavera. La palpebra rimane neutra con un ombretto sui toni del nude, mentre le ciglia sono evidenziate da mascara o ciglia finte. Una sottile linea rosa pastello diventa protagonista assoluta del look, donando un aspetto fresco e divertente. Un’idea semplice e perfetta anche per una mattinata qualunque.

Probabilmente non abbiamo mai pensato ad utilizzare un rosa accesso come linea sulla rima inferiore dell’occhio. Eppure il risultato è sbalorditivo e perfetto per dare una svolta pop agli occhi scuri come anche a quelli più chiari. Non servirà molto altro da aggiungere, in abbinamento basteranno un eyeliner nero ed un rossetto altrettanto acceso, per un trucco che non passerà inosservato.

Per un’occasione speciale, concediamoci un look di ispirazione anni ’80-’90 con un make-up con eyeliner grafico rosa. Una tendenza che continua ad essere molto amata e che possiamo reinterpretare con un pizzico di fantasia in questa primavera. Realizziamo uno stile diverso dal solito applicando l’eyeliner rosa sotto l’arco sopraccigliare. Per un tocco ancora più cool, aggiungiamo qualche strass qua e là. Lo sguardo non è mai stato così pop.

Anche con il rosa non può mancare un tocco di shine. Per un look da vere Barbie, associamo ad un eyeliner grafico pink una palpebra luminosa e iridescente, ottenuta con un ombretto perlato delicato. Più o meno brillante, la nuance può virare sui toni caldi, come il dorato o il bronzo, oppure su quelli freddi, come il bianco metallizzato. Il risultato sarà un effetto bambola assicurato!