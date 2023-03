Il “no make-up ” make-up di Soleil Sorge è quello che devi provare subito: bellezza naturale in poche mosse

É il trend più amato del momento e anche Soleil Sorge lo sfoggia sui social: il “no make-up” make-up è il trucco perfetto per tirare fuori tutta la bellezza al naturale, di cosa si tratta.

Essere belle non significa sempre esagerare. Chi ama il trucco sa bene quanto questo strumento di bellezza, con tutte le infinite possibilità di prodotti che si moltiplicano alla velocità della luce, non debba mirare per forza all’eccesso. Il “mascherone” non è più di moda, lo dimostrano gli ultimi trend adottati dalle star più famose.

Si parla di “no make-up” make-up, un gioco di parole che esprime proprio lo stile di trucco che mira ad apparire più che mai naturale. Esattamente come se ci si fosse appena alzate dal letto, preparandosi per uscire senza neppure fermarsi un attimo davanti allo specchio dilungandosi in grandi trucchi. Eppure l’effetto “acqua e sapone” non corrisponde esattamente alla realtà. Nonostante il make-up, ad un primo sguardo, appaia praticamente assente, in realtà esiste ed è studiato proprio per questa finalità.

Lo utilizza spesso anche una delle più seguite influencer italiane, la beniamina della precedente edizione del GF Vip 7, Soleil Sorge. Irriverente e con la battuta pronta, la 28enne di origine americana adora sfoggiare il suo fascino quasi completamente al naturale. Per farlo, sceglie di truccarsi seguendo la tendenza del momento, mettendo da parte ogni eccesso in favore del look genuino. Ma come si ottiene questo make-up?

L’effetto “no make-up” in semplici mosse: essere belle al naturale come Soleil Sorge

Con una pelle olivastra e capelli illuminati da sfumature color miele, Soleil Sorge sa benissimo come mettere in risalto i suoi punti forti. Per farlo, sceglie spesso di non esagerare con il trucco, optando per il tanto amato effetto “no make-up“. Per un risultato naturale e fresco, è fondamentale concentrarsi sulla skincare. Il viso infatti, mira ad apparire luminoso e vellutato, con una pelle così perfetta da non necessitare strati su strati di prodotti coprenti. É importante quindi, dedicarsi ad un’ottima detersione quotidiana, con l’uso di struccanti, tonici e prodotti idratanti. Almeno una volta alla settimana, è consigliabile inoltre utilizzare uno scrub per eliminare le cellule morte.

Si passa poi ad un primer, anche questo possibilmente nutriente per dare alla pelle un aspetto rimpolpato. Per quanto riguarda il fondotinta, può trattarsi di una scelta personale. L’obiettivo resta sempre quello di un risultato lontano dal “mascherone”, dunque l’ideale è optare per BB Cream o fondotinta leggeri. In alternativa, per un effetto più naturale, si può applicare il classico fondotinta diluendolo in un bicchiere d’acqua. Le occhiaie, in qualche modo, devono essere coperte.

Vogliamo infatti che il viso appaia fresco e riposato, ma senza esagerare. Utilizziamo quindi un correttore liquido o cremoso in piccole dosi, andando a coprire il colore scuro, per donare allo sguardo un aspetto luminoso. Con gli stessi prodotti, andiamo in seguito a coprire tutte le possibili imperfezioni del viso rendendole invisibili. Aiutiamoci con un pennellino sottile e picchiettiamo il prodotto sul punto interessato, sfumandolo poi bene con sul resto del viso.

Per fa sì che il viso non risulti innaturale, evitiamo l’uso della cipria a meno che la pelle non sia troppo grassa e necessiti di un prodotto in polvere per mantenere intatto il make-up. In quel caso sarà sufficiente una spolverata finissima. Ridotto al minimo anche l’uso di blush e contouring. Non vogliamo che il viso appaia truccato, perciò rinunciamo per quanto possibile a questi prodotti. E per quanto riguarda occhi e labbra? La parola d’ordine è “nude“!

Scegliamo di applicare sulla palpebra una (massimo due) tonalità molto simili a quelle dell’incarnato, naturalmente matt, per dare definizione allo sguardo. Niente eyeliner estremi e multistrato di mascara. Piuttosto basterà una leggera passata. Anche sulle labbra, vietato scegliere colori innaturali e accesi. Un rossetto nude invisibile o, meglio ancora, un semplice burro di cacao. Pronte a sembrare sempre super glamour (ma naturali) come Soleil?