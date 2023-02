Il maxi-eyeliner nero che non ci aspettavamo: il trend make-up lanciato da Chiara Ferragni a Milano

É stata una vera sorpresa assistere al ritorno di un trend inaspettato alla Milano Fashion Week: Chiara Ferragni proclama il maxi-eyeliner come nuova tendenza della stagione, il suo look da imitare.

Le tendenze in fatto di make-up come anche di hairstyle, lo sappiamo bene, corrono alla velocità della luce. Specialmente se a lanciarle sono le vere star del momento, quelle con i riflettori sempre puntati addosso. Parliamo ovviamente dell’intoccabile Chiara Ferragni, portata ancor di più alla ribalta dall’ultimo Festival di Sanremo. Un evento che è stato per lei celebrazione del suo mondo, quello dei social, ma anche espressione pura di moda.

Fasciata in preziosissimi abiti, ognuno simile ad una vera opera d’arte, ha sfoggiato innumerevoli look creati appositamente per lei. Ognuno con un significato per preciso e studiatissimo. Una volta superata la kermesse però, che l’ha lanciata al centro di gossip e polemiche, l’imprenditrice digitale più influente del momento è tornata nel suo microcosmo, quello del fashion. Il primo evento mondano in cui ha fatto la sua comparsa ufficiale è stata la Milano Fashion Week.

Come ogni anno, vetrina assoluta di stile e personaggi internazionali, che raggiungono le sfilate interpretando le maison più celebri alla loro maniera. Non è soltanto l’abbigliamento a far parlare, ma anche il beauty. La moglie di Fedez ha scelto di puntare su uno stile forte e deciso nel make-up, dal sapore vagamente rock, con cui non siamo di certo abituati a vederla. É il momento di dare il benvenuto al maxi-eyeliner.

Forte e scolpito, nel make-up di Chiara Ferragni lo sguardo diventa protagonista con il maxi-eyeliner

Forse proprio da lei non ce lo saremmo aspettati. Chiara Ferragni ama giocare con il look ed apparire diversa in ogni sua occasione pubblica o, semplicemente, in ogni shooting fotografico. Passa così da ombretti perlati dai toni caldi come il bronzo e l’oro, a smokey eyes delicati. Non mancano neppure gli occhi dall’effetto nude, o talvolta qualche sfumatura intensa nella rima inferiore dell’occhio. Dopotutto, con dei brillanti occhi azzurri come i suoi, non servono poi così tanti trucchi.

Proprio per questo, l’effetto è stato davvero “strong” quando è apparsa in uno degli eventi mondani della Milano Fashion Week con un maxi-eyeliner nero. Un “pugno in un occhio” potrebbe pensare qualcuno, ma in realtà si trattava di una sapiente opera di make-up che ha creato sugli occhi dell’influencer una linea scolpita e volutamente esagerata. Come una cornice, il maxi cat-eye avvolge tutta la palpebra, partendo dall’angolo interno dell’occhio e terminando in una coda allungata verso le tempie.

Il contrasto con il colore chiaro degli occhi crea un effetto “riflettore” assolutamente magnetico. La rima inferiore dell’occhio, in questo caso, rimane chiara e pulita, adornata soltanto da qualche ciglia ben visibile. Un leggero blush ed un tocco di illuminante danno luce agli zigomi, mentre le labbra restano sui toni nude e glossy. Questo beauty look estremo è stato proposto con un outfit black and white di Prada. Per i capelli, la Ferragni ha abbinato al maxi-eyeliner un effetto bagnato, che contribuiva a dare al suo stile un’ispirazione ancora più rock. Pronte a esagerare con il nero sugli occhi?