Daniele Scardina operato d’urgenza alla testa: la toccante reazione dell’ex Diletta Leotta

Il pugile Danele Scardina, dopo un malore in allenamento, è stato operato d’urgenza alla testa. Ecco come sta e la reazione dell’ex fidanzata Diletta Leotta.

Sono ore di apprensione per la condizioni del pugile Daniele Scardina, conosciuto da tutti anche come King Toretto e che il pubblico di Raiuno ha conosciuto anche come concorrente di Ballando con le stelle. Scardina, nelle scorse ore, dopo aver accusato un malore durante l’allenamento, è stato operato d’urgenza alla testa. La notizia si è rapidamente diffusa scatenando la reazione del mondo dello sport e non solo.

Tantissimi i messaggi di supporto e sostegno per Daniele Scardina tra i quali spicca quello dell’ex fidanzata Diletta Leotta che ha voluto esprimergli tutta la sua vicinanza.

Come sta Daniele Scardina e il messaggio di Diletta Leotta

dopo aver accusato un malore in palestra durante l’allenamento, Daniele Scardina è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Il pugile è stato operato alla testa presso l’ospedale Humanitas di Rozzano. Le condizioni di King Toretto, questo il suo soprannome, resterebbero gravi e la prognosi resterebbe riservata. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, mentre era in palestra dove si stava allenando per debuttare nei pesi mediomassimi, il 24 marzo all’Allianz Cloud di Milano, Scardina avrebbe perso i sensi dopo aver accusato un dolore all’orecchio e poi ad una gamba.

Tanti i messaggi di supporto per il pugile tra i quali anche quello di Diletta Leotta. Quest’ultima e Daniele Scardina sono stati fidanzati per circa un anno. La loro è stata una storia che ha fatto sognare i fan. Bellissima e innamorati, hanno spesso condiviso foto e video sui social dei loro momenti insieme. Poi l’addio, ma l’affetto e il rispetto tra i due non sono mai venuti meno.

La dimostrazione è arrivata proprio nelle scorse ore. Dopo la diffusione della notizia sulle condizioni di salute di King Toretto che ha scatenato apprensione in tutti, Diletta, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato un messaggio per l’ex fidanzato.

“Forza Dani”, ha scritto la Leotta dimostrando tutto il suo affetto e supporto all’ex fidanzato.

Dolcissimo messaggio anche da Anastasia Kuzmina, ballerina di Ballando con le stelle e che è stata la maestra di Scardina durante la sua partecipazione al programma di Milly Carlucci.

“Lotta come sai fare tu”, ha scritto la ballerina condividendo una foto di uno dei tanti balli fatti all’interno della trasmissione di Raiuno.