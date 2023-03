Lasagne croccanti con verdure e prosciutto di Praga, la ricetta di Bruno Barbieri

Cucinare come i grandi chef imparando tutti i trucchi da loro: come queste lasagne croccanti con verdure e prosciutto di Praga come Bruno Barbieri



Pochi piatti fanno famiglia e compagnia come le lasagne.

Oggi prendiamo in prestito una ricetta gourmet di Bruno Barbieri per prepararle con il formaggio, il prosciutto di Paraga e le verdurine croccanti. Semplicemente strepitose.

Lasagne croccanti con verdure e prosciutto di Praga, la ricetta passo dopo passo

Questa ricetta è pensata anche per i celiaci e quindi useremo la farina senza glutine. In caso contrario, va benissimo la tipo 1 classica.

Ingredienti (per 4 persone)

Per le lasagne

150 g di farina per pasta senza glutine tipo 1

2 uova medie

Per la farcitura

150 g di prosciutto di Praga tagliato

350 g di caprino morbido

1 carciofo

1 carota

100 g spinaci

1 zucchina

olio extravergine d’oliva q.b.

1 gambo di sedano

1 spicchio d’aglio

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Per salsa e guarnizione

150 g prosciutto di Praga

100 g di burro

50 g di farina senza glutine

1 bicchiere di brodo vegetale

sale q.b.

pepe nero q.b.

basilico

timo

Preparazione: lasagne Bruno Barbieri

Cominciamo dalla base e quindi dalle lasagne. Versiamo la farina sul piano di lavoro e facciamo un buchetto al centro. Aggiungiamo lì le uova intere e sbattiamole con una forchetta, incorporando poi poco alla volta la farina portandola verso il centro.

Terminato questo lavoro impastiamo con energia tutto fino a quando otteniamo un impasto liscio e omogeneo. Non abbiamo bisogno di farlo riposare, quindi tiriamo subito la sfoglia con la macchina tirapasta, oppure con il mattarello, fino ad uno spessore di 2 mm.

Da qui dobbiamo ricavare 16 o 20 dischi tutti delle stesse dimensioni. Mettiamoli a cuocere in una pentola con acqua bollente salata, tiriamoli su con delicatezza e poi facciamoli asciugare sotto il grill del forno, tenendoli da parte.

Passiamo alla farcitura. Prendiamo tutte le verdure, puliamole bene e poi facciamole cuocere in padella dopo averle tagliate e julienne (i carciofi a fettine sottili) per una decina di minuti con un filo d’olio. Quando sono pronte, ancora croccante, condiamo con olio extravergine d’oliva, un pizzico di sale, macinate di pepe e lo spicchio di aglio tagliato a fettine sottili.

Teniamo da parte pure queste e passiamo alla salsa. In un pentolino mettiamo a fondere il burro e poi uniamo la farina come se fosse una besciamella. Allunghiamo con il brodo vegetale, aggiungiamo il prosciutto di Praga tagliato a cubetti, saliamo e pepiamo. Facciamo restringere tutto e alla fine frulliamo nel mixer oppure con il minipimer.

Siamo al momento più bello, l’assemblaggio direttamente nei piatti di portata. Quattro o cinque dischi di pasta a testa: spalmiamo ognuno di caprino, poi farciamo con un po’ di verdure e il prosciutto di Praga tagliato a julienne e andiamo avanti così

Mettiamoli a gratinare per 5 minuti in forno a 170° e mettiamoli impilati al centro del piatto. Terminiamo con la salsa al prosciutto di Praga calda, un filo d’olio extravergine di oliva, infine foglie di basilico e timo.