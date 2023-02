Desideri delle sopracciglia che crescano più velocemente? Ora è possibile, grazie a questo prodotto

Se vuoi velocizzare i tempi di ricrescita delle tue sopracciglia non devi fare altro che utilizzare questo comunissimo prodotto. Vedrai che risultati!

Si è discusso a lungo di possibili soluzioni fa da te in grado di far crescere i capelli o i peli, soprattutto quelli delle sopracciglia. Diversi metodi richiedono degli ingredienti da cucina, che utilizziamo quasi quotidianamente. Ma c’è un altro prodotto che può garantire lo stesso risultato, o perfino migliore.

Stiamo parlando della vaselina. Proprio così. Al contrario di quello che potete pensare, questa viene inclusa in moltissimi prodotti per la cura della pelle, per idratarla, proteggerla dagli agenti atmosferici e la ridurre l’attrito. Insomma, la vaselina è estremamente versatile e benefica quando si tratta della nostra pelle e a quanto pare anche le nostre sopracciglia ne possono beneficiare. Scopriamo come.

Come utilizzare la vaselina sulla sopracciglia

La vaselina nasconde una serie di vantaggi quando si tratta di prendersi cura delle sopracciglia. Il vantaggio principale riguarda l’idratazione. Inoltre è in grado di levigare e rendere al tempo stesso più piene le sopracciglia. Non solo, aiuta a ridurre la secchezza della pelle o eventuali arrossamenti. Ma vediamo insieme come funziona esattamente la vaselina per la crescita delle sopracciglia.

Nonostante non ci siano studi scientifici che ne dimostrino l’efficaicia in termini di ricrescita più rapida dei peli, vale la pena sottolineare che questo prodotto può dare alle vostre sopracciglia un aspetto più pieno. Anche se la vaselina ha molti vantaggi di bellezza, non fa molto per stimolare la crescita dei peli per le sopracciglia. però la sua applicazione può dare l’impressione di sopracciglia più piene perché può ricoprire ogni pelo facendolo sembrare più spesso.

Può anche funzionare come un gel per sopracciglia, aiutandole a rimanere al loro posto. Normalmente i peli delle sopracciglia seguono il regolare ciclo di vita di tutti gli altri peli del corpo. Crescono per circa 3 o 4 mesi, dopodiché si verifica una fase di riposo, dopo la quale i peli vengono eliminati dalla pelle.

Per quanto riguarda l’applicazione della vaselina, alcuni esperti suggeriscono di usarla prima del trucco, altri invece pensano che sia una soluzione migliore applicarla dopo. A prescindere da ciò, bisogna ricordarsi di non usarne una quantità eccessiva e si dovrebbe ricorrere ad uno strumento. Innanzitutto iniziate pettinando le sopracciglia con un pennello per sopracciglia o una bacchetta per mascara pulita, quindi raccogliete una piccola quantità di vaselina e portate il pennello verso l’alto.

E’ necessario inoltre sottolineare che mentre la vaselina è considerata sicura da usare su tagli e graffi, si tratta pur sempre di un derivato della raffinazione del petrolio. Per questa ragione dovrebbero essere prese precauzioni per assicurarsi che il prodotto non colpisca troppo vicino agli occhi. In ogni caso, come accennato in precedenza, la vaselina di per sé non è in grado necessariamente di stimolare la crescita delle sopracciglia ma riesce a renderle più folte aiutando anche con la loro idratazione.