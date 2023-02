L’età dell’oro la decidiamo noi grazie a questi look per risplendere

Sarà soprattutto chi ha fatto studi classici a sapere che si iniziò a parlare dell’età dell’oro con Esiodo tra le fine dell’ottavo e l’inizio del settimo secolo a.C. ne “Le opere e i giorni”, scritto ovviamente in greco antico. A prescindere dalle epoche passate, l’oro è ancora oggi simbolo di prestigio e ricchezza. Scopriamo come indossarlo con stile.

Siamo solite ricordare quanto sia bene evitare gli eccessi ma, in questo specifico caso, possiamo fare un’eccezione affinché l’oro sia protagonista indiscusso del nostro look. Abito intero per le più audaci, top per le più in forma, accessori per chi vuole osare ma non troppo. Per ogni donna c’è la soluzione adatta sia che si tratti di un evento per la settimana della moda milanese sia che riguardi una serata privata.

Mentre con l’argento, nonostante si tratti comunque di tessuti e fantasie metal, ci sentiamo più tranquille, con l’oro sappiamo che saremo al centro dell’attenzione. Scegliamo bene cosa portare.

Indossiamo l’oro con eleganza e nonchalance

Con la borsa hobo in formato mini di Prada si farà sicuramente colpo. Cristalli che ricoprono interamente il raso, logo a triangolo smaltato come di consueto, e luce infinita. Costa 2100 euro.

Le décolleté Keke di Michael Kors hanno un prezzo di 105 euro (anziché gli iniziali 150 euro), sono in pelle stampa lucertola ed hanno la classica punta a cui siamo ormai abituate. Da portare con un vestito da sera ma anche con semplici jeans blu skinny ed una camicia bianca.

Riguardo a ciò che letteralmente si indossa meglio guardarci allo specchio per capire se ci vada o meno di aver tutti gli occhi puntati addosso. Il modello corto e sensuale di Pull&Bear (65,99 euro su Aboutyou) richiede gambe affusolate ed una bella schiena priva da impurità. Ottimo per un party, lo è meno per una cena ma con un blazer oversize nero si potrà bilanciare l’effetto modella.

Il top di Mango con spalline sottili e paillettes resta morbido sul torace, è scollato ma non troppo e sarà l’ideale con una gonna a tubino dalla lunghezza midi e liscia o con una più corta, purché sempre molto basic. Il prezzo è di 29,99 euro.

Come già detto, per ognuna c’è il modo per risplendere grazie all’oro senza però cambiare la propria personalità. Non ci resta che provare!

Silvia Zanchi