Truccati con gli “hacks” più virali di TikTok: queste trovate sono incredibili e funzionano davvero!

Il mondo del web è una fonte di segreti incredibili per un make-up perfetto: ecco i più virali di TikTok, da provare tutti subito, funzionano alla perfezione.

Quante volte vi è capitato di sfogliare con aria sognante la pagina di una bravissima make-up artist o di un’affascinante influencer invidiando il suo trucco perfetto? Probabilmente vi sarà sembrato un vero miraggio e vi sarete chieste tantissime volte come siano in grado (ormai anche le non professioniste) di realizzare un make-up così impeccabile da sembrare impossibile. Una risposta c’è ed è proprio nell’incredibile potere del web.

I social network hanno più che mai dato terreno fertile alla diffusione della passione per il trucco. Così, anche chi prima non sapeva neppure tenere un pennello in mano o chi da ragazzina usciva di casa somigliando ad un clown, ha imparato poco a poco i segreti dalle più esperte. Un passaparola che ogni si traduce nell’essere “virale” e che rende il make-up un gioco davvero alla portata di tutte.

Il mondo di TikTok è una fonte inesauribile di spunti e trucchetti, in inglese chiamati “hacks“, che fanno venire voglia di mettersi all’opera e sperimentare, molto spesso con risultati sorprendenti. Ecco perché, in breve tempo si diffondono entrando ufficialmente nella beauty routine per eccellenza. Abbiamo scovato per voi i più efficaci e virali segreti del momento che vi lasceranno a bocca aperta. Quindi pronte di fronte allo specchio e prodotti alla mano!

Dalla base ai dettagli: tutti i trucchetti più virali di TikTok che devi provare subito

Sognate di sfoggiare anche voi un make-up da vera professionista? La buona notizia è che al giorno d’oggi è possibile. La soddisfazione sarà immensa quando vi troverete di fronte ad un risultato che neanche voi avreste immaginato. Al pari di piccole magie, questi “hacks” vi riveleranno qualcosa di mai immaginato prima e di cui, probabilmente, d’ora in poi non farete più a meno. Partiamo dalla base e passiamo ai dettagli.

Il fondotinta nell’acqua

Prendete un bicchiere d’acqua e versate qualche goccia del vostro fondotinta. Con un pennello apposito, mescolate delicatamente e prelevate il prodotto. Passatene alcune pennellate sul viso e continuate a stenderlo con una spugnetta. Il risultato sarà un incarnato fresco ed una copertura impeccabile ma allo stesso tempo leggerissima!

Blush e correttore contro le occhiaie

É il momento di dire addio per sempre alle odiose occhiaie. Come? Con un semplicissimo hack che forse ancora non avete provato. Utilizzate un blush in crema di un colore rosa intenso ed applicatelo sulle occhiaie verso l’angolo interno dell’occhio. Insieme, applicate sul resto della zona scura anche il correttore del colore standard. Picchiettate con una spugnetta fino a completa copertura. Bye Bye occhiaie!

Naso sottile e affilato

Se volete assottigliare il vostro naso rendendolo affilato fino alla punta, prelevate con i vostri indici un po’ prodotto stick per contouring di colore scuro. Riscaldatelo sfregando delicatamente un dito con l’altro e passatelo ai lati del naso, dalla cima fino alla punta. Rendete il colore omogeneo picchiettando bene i contorni.

Il blush a W

Per un viso rosato come appena baciato dal sole, prendete un blush in stick oppure un rossetto rosato e matt. Disegnate una grande “W” che parte da uno zigomo e finisce sull’altro. La parte centrale dovrà corrispondere con l’inizio del naso. A questo punto picchiettate bene con una spugnetta fino a che il prodotto non sarà completamente sfumato. Sembrerete appena tornate da una vacanza!

Ciglia lunghe e folte

Se sognate delle ciglia super voluminose ma dall’effetto naturale, il popolo di TikTok suggerisce di usare una cipria in polvere trasparente come primer. Applicata con uno scovolino per ciglia, andrà poi coperta con uno strato abbondante di mascara. Et voilà, la magia è compiuta sui vostri occhi.

Lentiggini finte

Siete pazze anche voi di quelle adorabili lentiggini disegnate che stanno spopolando? Potete ottenerle in modo semplicissimo e naturale, utilizzando un pennarello per sopracciglia o un eyeliner marrone. Utilizzate il polpastrello del vostro indice per disegnare dei puntini con il prodotto e picchiettatelo nella zona del naso e sugli zigomi. Ripetete l’operazione finché non sarete soddisfatte del risultato. Ed ora ringraziamo le tiktoker per averci cambiato la vita!