Sopracciglia: con questo trucchetto sembreranno identiche in un batter d’occhio

Le hai provate tutte ma non riesci ad avere delle sopracciglia simmetriche? Prova a seguire questi consigli e noterai subito la differenza!

Quante di noi desiderano avere delle ciglia regolari e somiglianti? Sul mercato oggigiorno ci sono una miriade di prodotti differenti dedicati allo stato e alla forma delle nostre sopracciglia. Tra sieri, matite, pomate e polveri, c’è veramente l’imbarazzo della scelta.

Tra pinza, ceretta e metodi simili, non c’è nulla di meglio che sfoggiare delle sopracciglia identiche, anche se ciò come potrete già aver notato, è molto difficile da ottenere. Per questo motivo abbiamo deciso di regalarvi alcuni importanti consigli che vi aiuteranno a raggiungere la simmetria desiderata per le vostre sopracciglia.

Consigli per ottenere delle sopracciglia regolari

I prodotti per le sopracciglia, per quanto meravigliosi, sono solo una soluzione di emergenza per sistemare le sopracciglia irregolari. Possono aiutare ma ovviamente non riescono a risolvere il problema alla radice, letteralmente. Quindi è necessaria pazienza e probabilmente un po’ di tempo per la crescita. Ecco alcuni preziosi consigli che potete seguire per avere delle sopracciglia naturali e simmetriche.

Lasciare crescere le sopracciglia

Lasciate che le vostre sopracciglia crescano intatte per quattro o sei settimane prima di consultare uno specialista o di intraprendere i seguenti passi da sole.

Scegliere la lunghezza

L’angolo del naso fino all’angolo dell’occhio è una buona linea guida da raggiungere, anche se si può andare un po’ oltre, purché non finisca nella tempia. Per mantenere il look si consiglia di usare una spazzolina e delle forbici per pettinare i peli e assicurarsi che rimangano simmetrici.

Creare l’arco perfetto

L’arco dovrà raggiungere circa i due terzi della lunghezza. Secondo i professionisti un arco centrale può far sembrare la forma complessiva un triangolo (se a punta) o un arcobaleno (se tondo).

Rifinitura accurata

Ora arriva la parte della manutenzione, ma attenzione, tagliate con parsimonia. Spesso la lunghezza dei peli esistenti può rivelarsi un’ottima risorsa, permettendo di eseguire una pettinatura delle sopracciglia e di indirizzarli. Per aiutarvi potete ricorrere ad un gel trasparente per le sopracciglia.

Pianificare

Create un piano. Potete fissate appuntamenti mensili con l’estetista e eliminare solo i peli più evidenti, cioè quelli che si trovano nel punto morto tra le sopracciglia e la palpebra.

Acquistare una cipria e una matita di ottima qualità, perché saranno indispensabili durante la crescita di sopracciglia irregolari. Infatti, mentre la cipria può aiutare le sopracciglia chiare a raggiungere una maggiore profondità, la matita è preferibile per correggere in modo specifico le irregolarità.

Le matite sono ottime per correggere un buco, una lacuna o una cicatrice. Se possibile, optate per una matita che abbia un bordo triangolare per aumentare gradualmente e naturalmente l’intensità delle sopracciglia. Utilizzate il bordo stretto per delineare, il lato largo per riempire e la punta appuntita per i lavori più dettagliati.