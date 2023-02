Tutti gli errori da evitare quando si partecipa ad un convegno di lavoro

Giorni intensi con mille cose da fare e poi ci si mettono pure i congressi. Possono essere l’occasione per prendersi una pausa dalla quotidiani e visitare così una nuova città ma il punto interrogativo sul look resta. Vediamo gli errori da non fare, per noi e gli eventuali incontri interessanti che potremmo fare.

Chi fa parte di un ordine nazionale deve seguire anno dopo anno corsi di aggiornamento (obbligatori), chi vuole specializzarsi deve presenziare a convegni importanti (sia in Italia che all’estero). Diciamo che è così un po’ per molte delle professioni che conosciamo ma quello che spesso non sappiamo è come vestirci. Scopriamo gli outfit sempre validi per tornare studentesse e gli errori da cui stare più che alla larga!

Diciamo poi che si trattasse di un lunedì le dritte per sembrare più magre le abbiamo già ma andranno completate in ogni caso con un blazer od una giacca coordinata.

Outfit da convegni e dove trovarli. Puntiamo su questi capi furbi

Iniziamo dal basso specificando quanto sia sbagliato puntare su décolleté alte più di sei centimetri. Inutile fare le panterone, a fine giornata avremo i piedi (ed anche la schiena, dipende dall’età) distrutti. Non ne vale la pena e sarebbe una scelta sciocca. Meglio uno stivaletto dal tacco medio e largo o una scarpa comoda che non sia una sneakers da pomeriggio.

No anche ai colori troppo accesi. Non ci importa nulla se il rosso cremisi è il colore che vi valorizza, non è un party e nemmeno un primo appuntamento d’amore quindi ci si aspetta serietà sin dalla prima impressione.

Altro grave errore consiste nel riempirsi di profumo come ragazzini adolescenti alla prima cotta. Si farà la figura in primis delle volgari e poi di quelle con evidenti deficit olfattivi e di educazione.

Scegliere una camicia troppo scollata o slacciare il terzo bottone è poco indicato. Ciò non toglie che si possa mettere un mini top a fine corso ma durante lo svolgimento un po’ di classe è il minimo richiesto.

Sfoggiare firme a più non posso e’ un’altra cosa che non ha senso logico. Nel “migliore” dei casi si attireranno invidie e nel peggiore si sarà etichettate come ridicole. Ciò che è considerato di tendenza al Just Cavalli di Milano non lo è ad un congresso di lavoro. Sembra ovvio ma chi è stata a questi meeting sa che, purtroppo, non lo è affatto.

Ora che abbiamo fatto un ripasso della base per presenziare a questi eventi, allora facciamoci forza ed iscriviamoci al prossimo. Non si smette mai di imparare ed è bello così!

Silvia Zanchi