È tempo delle ‘bleached eyebrows’: tutte con le sopracciglia ossigenate come Levante, il trend che sta spopolando

Tutte pazze per le sopracciglia ossigenate: lo dimostra Levante che ha stupito al Festival di Sanremo con un look strepitoso, è il trend del momento che ti conquisterà.

Sono passati i tempi in cui una magnetica Cara Delevigne sfoggiava due strisce scure e foltissime sul viso al posto delle sopracciglia. La sua bellezza iconica è stata dimostrazione di come le fluffy eyebrows sono state la vera tendenza per diversi anni. Dopo le linee sottilissime di matita che si usavano negli anni Novanta, le sopracciglia sono diventate maxi ed esagerate, protagoniste assolute del viso con un contrasto netto e visibile.

Un trend che sembra essere, ad oggi, solo un lontanissimo ricordo, visto che negli ultimi tempi c’è un nuovo stile che sta letteralmente spopolando, diventando una vera mania anche tra le giovanissime. Si tratta delle “bleached eyebrows“, che dall’inglese si possono tradurre molto semplicemente come sopracciglia ossigenate. A dimostrare come questo nuovo cult stia prendendo sempre più piede, ci si mettono anche le dive nostrane.

Ha fatto parlare di sé con un look futuristico e innovativo al Festival di Sanremo l’amatissima Levante, che già da diverso tempo aveva deciso di stravolgere completamente il colore dei suoi lunghissimi capelli. Non solo la chioma però, perché anche le sopracciglia hanno assunto una nuance completamente nuova e chiarissima.

Sopracciglia decolorate: come ottenere anche a casa il look di Levante

Quando un nuovo trend in fatto di beauty inizia a spopolare, il mondo dei social lo rende in breve tempo virale. Basta spulciare tra i video di TikTok e Youtube per assistere ad esperimenti professionali e casalinghi di decolorazione. Le sopracciglia ossigenate stanno facendo impazzire tutte e la generazione Z ne è sempre più affascinata. Ma come abbinarle? Non c’è davvero limite, considerando che si può scegliere di sfoggiarle insieme ad una chioma dello stesso colore, come ha fatto l’affascinante Levante, oppure in netto contrasto con i capelli.

Ebbene sì, anche le more si lanciano nelle “bleached eyebrows”, per un effetto sicuramente più strong e meno naturale, ma assolutamente glamour. Si tratta di un look, oltretutto, anche molto semplice da realizzare, in una duplice versione: quella permanente e quella removibile. Naturalmente bisogna prestare molta attenzione quando si procede ad una decolorazione fai da te, trattandosi oltretutto di una zona molto delicata.

Per ossigenare le sopracciglia in maniera definitiva, sarà necessario attrezzarsi dei prodotti specifici per questo trattamento. In particolare, si può utilizzare l’acqua ossigenata a dieci volumi o la crema schiarente. Questo permetterà, inoltre, di ottenere un risultato più graduale e dunque, regolare la schiaritura in base al livello di biondo che si desidera ottenere.

Se non siete così coraggiose da mettervi all’opera con i trattamenti chimici però, non disperate. C’è una valida alternativa per sperimentare le sopracciglia decolorate in un modo molto meno permanente. Basterà, in fase di trucco, coprire completamente le sopracciglia con uno o più strati di correttore. Potete utilizzare quello liquido o quello stick, l’essenziale è che il colore dei peletti venga completamente annullato. Per fissare bene il tutto utilizzate un prodotto in polvere, come una cipria di un colore leggermente più chiaro del vostro viso. Et voilà, il look da Levante (e senza rimpianti) è pronto!