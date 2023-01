Sopracciglia spaziali: scopri tutti i trend eyebrows che ti sorprenderanno nella prossima stagione

Le sopracciglia diventano protagoniste assolute del make-up: scopri tutte le nuove tendenze da non lasciarti sfuggire nel 2023, cambia la tua routine eyebrows per sorprendere con il tuo stile.

Quando si parla di make-up non ci sono davvero limiti alla fantasia e questa non è di certo una novità. Ci si focalizza su tutto ciò che potrebbe stupire e rompere i classici schemi del passato, sorprendendo con uno stile mai visto. Ogni elemento del viso può essere modificato, attingendo talvolta dalle mode precedenti ma rinnovandole con un tocco all’avanguardia. É quello che succede con le sopracciglia, che tornano ad essere un punto focale del trucco.

Seppur molto spesso non ci si presta la giusta attenzione ogni giorno, preferendo concentrarsi (in mancanza di tempo) sul make-up di occhi e labbra, queste svolgono una funzione fondamentale. Le sopracciglia giuste o sbagliate possono cambiare completamente il vostro sguardo, sfalsando completamente l’espressione del volto. Ricordate i tempi in cui le eyebrows erano composte da una linea sottilissima di matita che dava un’aria triste e sconsolata?

Oggi probabilmente sembrereste un alieno proveniente da un altro pianeta, eppure negli anni ’90 erano di gran voga! Non resta dunque, che tuffarsi nelle nuove tendenze del 2023 per scoprire quali sopracciglia “indossare” per essere al top e non passare inosservate. Spoiler Alert: il “too much” piacerà anche quest’anno.

Colori e volumi maxi: i trend sopracciglia che ti faranno impazzire nel 2023

Non è la prima volta che le sopracciglia super folte prendono piede. Già qualche anno fa una splendida Cara Delevigne incantava il mondo intero con il suo sguardo magnetico, segnato proprio da due sopracciglia scure e pienissime. Un contrasto volutamente esagerato, specialmente perché associato a delicati occhi azzurri e capelli quasi sempre biondi. Vi diamo questa notizia: anche nel 2023 le “fluffy” eyebrows regneranno sovrane. Si tratta di quelle sopracciglia dall’aspetto morbido, spesso e volutamente incolto e disordinato.

Uno stile che, in realtà, è tutt’altro che casuale, considerando che le lunghezze dei peletti vengono appositamente messe in risalto grazie a gel, lacche specifiche o cere, modellate con scovolini appositi, per ottenere uno stile “spettinato”. Fortunate quindi coloro che già di natura possiedono una peluria abbondante che, quest’ano più che mai, può essere finalmente libera dalle costrizioni. A questo trend si ricollega quello delle sopracciglia naturali. Non per forza maxi o troppo piene, l’importante è lasciarle libere di crescere.

Le forme diventano meno scolpite (dimenticate i tempi dei tatuaggi), lasciando spazio al movimento naturale che segna lo sguardo con dolcezza. Una vera e propria novità, invece, sarà il colore. Proprio così, dalle passerelle internazionali si diffonde il trend che segnerà una svolta in quest’anno. Le sopracciglia diventano “bleached”, decolorate con l’aiuto di prodotti specifici fino a raggiungere un biondo chiarissimo ossigenato o un platino.

Luminosità assoluta sugli occhi, che diventano così protagonisti del viso, praticamente come avere un faro puntato addosso. Ma se il vostro spirito rock ha voglia di uscire fuori, non ponetevi limiti. Nel 2023 le sopracciglia sfidano le convenzioni, diventando multicolor. Potete scegliere il vostro colore del cuore, oppure unirli tutti insieme. Stanno spopolando sui social le “rainbow” eyebrows, una versione arcobaleno che non vi farà passare inosservate. E se avete paura di osare con tinture permanenti, divertitevi a scegliere questo look per una serata speciale con l’aiuto di un correttore chiaro (per eliminare il colore) e di ombretti, per pigmentare le sopracciglia con un pennellino. Have fun!