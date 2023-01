Prova il double winged eyeliner, il segreto per uno sguardo più seducente e penetrante

Mai sentito parlare del double winged eyeliner? Se vuoi un look super sensuale e originale non dei fare altro che scegliere questo trend!

Se fino a poco tempo fa si parlava dello smoky eye, oggi la parola d’ordine è double winged eyeliner. Magari molti di noi non e hanno mai sentito parlare, ma siamo qui per aggiornarvi sulla tendenza del momento. In poche parole si tratta dell’eyeliner a doppia ala, ed è l’ultima novità in fatto di make up e di liner. Una volta provato non ne potrete fare più a meno!

La maggior parte delle tendenze di bellezza attuali si rifanno ai decenni passati, in particolar modo agli anni ’90 e ‘2000, caratterizzati da jeans a zampa, crop top e capelli accessoriati con mollette e fermagli di ogni genere. Per quanto riguarda il make up invece era popolare l’eyeliner marrone e per l’appunto lo smoky eye, tornato alla ribalta negli ultimi anni. Tuttavia, la tendenza di cui vi parliamo oggi ci riporta ancora più indietro, ovvero agli anni ’60.

La mania del double winged eyeliner

Nonostante il nome intenso il risultato è grazioso e femminile. In sostanza, si tratta di un eyeliner a doppia ala, con una che riveste l’attaccatura delle ciglia superiori e una che si estende da quella inferiore. Questa tendenza ha fatto il giro dei social e in particolare di Tiktok. Il trend poi è stato anche ripreso da celebrities internazionali come la cantante inglese Dua Lipa.

Il double winged eyeliner è molto apprezzato dalle ragazze per la sua versatilità. Infatti si può optare per una piccola ala che conferisce un look più naturale oppure si pià scegliere un effetto più intenso e drammatico con un’ala più grande e marcata. Insomma, sta a voi decidere in base all’occasione e all’outfi che avete intenzione di indossare.

Le truccatrici affermano che questa tendenza permette di ottenere uno sguardo più ampio e femminile, quasi da bambola. Bisogna avere una mano ferma e un po’ di pratica, ma chiunque può farlo. Il primo passo per ottenere questo look è trovare un ottimo eyeliner. Fatto ciò non dovete fare altro che sedervi davanti a uno specchio e appoggiare il gomito sul tavolo per avere una posizione stabile. Quindi, guardando dritto davanti a voi, prendete l’eyeliner e tracciate una linea lungo l’attaccatura delle ciglia, partendo dall’angolo interno degli occhi fino all’angolo esterno. Assicuratevi che la linea sia vicina alla radice delle ciglia e usate piccoli tratti con un’ala alla fine per ottenere uno sguardo da gatto.

Poi, con l’eyeliner, disegnate delicatamente la palpebra superiore in un unico tratto dall’angolo interno dell’occhio fino all’angolo esterno, parallelamente all’ala inferiore. Non preoccupatevi di ottenere un risultato troppo perfetto in una sola passata. Per eventuali sbavature potete ricorrere ad un cotton fioc imbevuto di struccante. Se lo desiderate, potete aggiungere un tocco di colore. Se invece volete optare per un look ancora più retrò, vi suggeriamo di utilizzare un eyeliner bianco per evidenziare lo spazio tra le due ali.