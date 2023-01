Attenta all’eyeliner che acquisti perché potrebbe contenere sostanze altamente nocive!

Sei sicura che il suo eyeliner non contenga sostanze nocive? Scopriamo insieme la marche che hanno passato la sufficienza e quelle che invece hanno fallito miseramente.

Quante di noi non possono fare a meno del proprio eyeliner? Si tratta di un prodotto make up essenziale per definire il nostro sguardo e per completare il nostro fantastico look. Non solo, a differenza di altri trucchi è estremamente versatile. Dal blu al nero, dallo stile alato all’effetto fluo, c’è veramente l’imbarazzo della scelta.

L’eyeliner si può quindi adattare per qualsiasi occasione e in base ovviamente alle proprie preferenze personali: è perfetto per un look elegante e sofisticato ma anche per un’uscita pomeridiana in centro. Tutto sta nello scegliere lo stile e la tonalità adatte. Se vi trovate su questo articolo molto probabilmente siete solite utilizzare l’eyeliner per definire il vostro sguardo e per regalarvi un tocco glamour e chic.

Ma sapete che alcuni prodotti possono contenere sostanze dannose per la propria salute? Proprio così. Un test svolto da una rivista svizzera, K-Tipp ha deciso di prendere in analisi diverse marche e verificare la tossicità di ciascun eyeliner. Scopriamo insieme i prodotti che sono stati promossi a pieni voti e quelli che invece, hanno miseramente fallito.

I migliori e i peggiori eyeliner sul mercato

Come accennato in precedenza, l’eyeliner è un trucco che non può mai mancare nella trousse di una donna e proprio per questa ragione è fondamentale acquistare il prodotto corretto, che sia in linea con gli standard europei e non arrechi danno alla nostra pelle.

Avrete già notato negli anni che non è sempre facile capire se i prodotti sono o meno di ottima qualità. Però, visto che l’eyeliner si applica a stretto contatto con gli occhi, a maggior ragione si consiglia di scegliere un prodotto di ottima qualità. Così facendo non si rischia di andare incontro ad effetti indesiderati. Ovviamente per essere considerato un buon prodotto, l’eyeliner non dovrebbe sbavare e dovrebbe durare molte ore oppure essere waterproof.

La celebre rivista dei consumatori svizzera ha pensato di aiutarvi prendendo in esame ben 14 differenti prodotti, molti dei quali venduti anche nel Bel Paese. Appartengono sia a brand molto costosi sia a marche più economiche. Per prima cosa gli eyeliner sono stati valutati in base alla praticità, che include l’intensità del colore, la durata e la facilità d’uso.

Il test ha verificato poi anche la possibile presenza di metalli pesanti e allergeni, fattore molto importante visto che l’eyeliner viene applicato sugli occhi. Non solo, il test ha cercato di individuare la presenza di nitrosammine, una sostanza cancerogena che può essere assorbita attraverso la pelle.

Detto ciò passiamo ai risultati del test. La buona notizia è che ogni singolo prodotto ha superato la prova pratica. Alcuni prodotti però includono fragranze allergeniche. K-Tipp ha decretato come migliore eyeliner il brand Artdeco, votato molto buono dalla giuria e ovviamente non contiene sostanze nocive. A seguire troviamo H&M e Catrice. Al quarto e al quinto posto si posizionano gli eyeliner di Wet n Wild e Rimmel. Invece, non ha passato la sufficienza il prodotto della NYX, che contiene tracce di nitrosamine, altamente pericolose per l’uomo.