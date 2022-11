Eyeliner trasparente, è il trend del momento, tutti lo vogliono: ecco cosa accade al tuo sguardo

Mai sentito parlare dell’eyeliner trasparente? Il nuovo trend beauty in poco tempo ha fatto il giro del web.

L’eyeliner è sempre stato uno dei trucchi più popolari e la nuova tendenza dell’eyeliner trasparente ne è la prova. Magari non ne hai mai sentito parlare ma se vuoi rimanere al passo con le tendenze ti consigliamo di scegliere proprio questa!

Bisogna ammettere che i maggiori trend dell’anno sono stati tutti incentrati sull’eyeliner, e quest’ultimo sta letteralmente spopolando sui social, in particolar modo su TikTok.

Come applicare l’eyeliner trasparente

L’eyeliner trasparente sta invadendo le piattaforme social come look minimal ma di forte impatto. La creatrice di bellezza May Akhtar ha postato un video su TikTok in cui utilizzava un correttore per creare un eyeliner grafico.

Il look è semplice ma efficace, quasi un’illusione ottica. Si ottiene con il correttore, utilizzando un pennello obliquo per applicarlo proprio come un eyeliner, e poi sfumando i bordi. L’effetto che si ottiene è quello di una trasparenza, poiché il pennello lascia linee nette che sembrano invisibili sfumate, creando una cornice per la pelle nuda. In pratica, è un riflettore per gli occhi.

Da quando il video di Akhtar è stato pubblicato, l’hashtag #transparenteyeliner ha accumulato oltre 1,3 milioni di visualizzazioni su TikTok. È un look così sottile e allo stesso tempo straordinario, perfettamente abbinato a una pelle fresca e umida. Si tratta di uno di quei look che danno il perfetto tocco di classe all’intero make-up. È molto divertente per chi vuole sperimentare un make-up più editoriale senza dover usare colori audaci.

L’eyeliner trasparente è perfetto anche per chi ama il trucco nude ma vuole comunque essere creativo e originale. Questa tendenza è la soluzione perfetta per chi vuole essere elegante ma non esagerato. Se sei una persona minimalista perfino con il make up, questa tendenza fa proprio al caso tuo!

Il consiglio delle esperte è quello di iniziare con la pelle pulita per far aderire il correttore: è un prodotti con un’ottima opacità e una consistenza liscia, il che significa che l’eyeliner sarà più definito e più facile da sfumare. Un altro consiglio è quello di lavorare per sezioni. Una volta ottenuta la lunghezza dell’eyeliner con la linea inferiore, sfuma il correttore in modo che la linea si dissolva nella pelle senza soluzione di continuità. Segui gli stessi passaggi con la linea di collegamento superiore, ma sfuma la linea verso l’alto.

Per creare un look più appariscente, comincia con una base di tonalità nude che sia da due a tre toni più scura della tonalità abituale del correttore. Dopo aver applicato la base leggermente più scura, utilizza la tua tonalità di correttore abituale per creare un occhio di gatto. Sfuma i bordi e ricorda di applicare una cipria traslucida in modo che rimanga inalterato e non faccia sbavature.