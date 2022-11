Gianni Sperti sono 10 anni che lo fa: dopo Uomini e Donne arriva la piccata confessione

Gianni Sperti ha ammesso dopo Uomini e Donne che sono circa 10 anni che non smette di farlo. La confessione ha spiazzato tutti quanti.

Gianni Sperti è uno dei volti storici di Uomini e Donne in quanto ricopre il ruolo di opinionista da diverso tempo ormai al fianco di Tina Cipollari.

Nonostante all’interno degli studi Elios di Roma sia solito commentare le vite sentimentali dei protagonisti della trasmissione, del suo privato si sa ben poco in quanto tende a parlare molto meno della sua vita. Ciò che si sa di lui risale soltanto a diversi anni fa, in quanto l’ultima storia pubblica che ha vissuto è stata quella con Paola Barale.

I due si erano anche sposati, ma purtroppo il matrimonio non è andato come sperato e si sono detti addio dopo poco ed oggi non sembrerebbero essere rimasti in buoni rapporti. L’opinionista di Maria De Filippi però nelle scorse ore ha deciso di venire allo scoperto e di fare un’inedita confessione che ha lasciato i suoi fan senza parole.

Gianni Sperti lo fa da 10 anni a questa parte, ma soltanto adesso lo ha ammesso per la prima volta pubblicamente.

Gianni Sperti, che ha ricevuto una frecciatina bollente da parte della sua ex moglie, non ha potuto fare a meno di notare nelle scorse ore un post pubblicato dal portale Trash Italiano che informava i suoi lettori che il giorno 11 novembre in Asia si festeggia la giornata dei single.

L’evento ha attirato l’attenzione di molti utenti della rete ed anche quella dell’opinionista di Maria De Filippi. Tant’è che incuriosito da questo evento ha scelto di commentarlo e ha rivelato che lui non era a conoscenza di questa festa ma al tempo stesso la celebra da 10 anni a questa parte.

Con questo simpatico e inaspettato commento, Gianni Sperti è venuto allo scoperto ammettendo che da 10 anni a questa parte non ha una relazione ed è single, risolvendo il dubbio degli utenti della rete sul come mai tendesse poco a parlare del suo privato. Evidentemente non ha trovato la persona giusta da poter presentare ai suoi fedeli sostenitori.