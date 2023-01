Ti basta un solo ingrediente e i tuoi capelli ricci saranno più morbidi e lucenti che mai!

Scopri come rendere i tuoi capelli più lucenti che mai grazie ad un solo ingrediente naturale. Il risultato ti sorprenderà!

I capelli ricci tendono spesso ad apparire più crespi e spenti rispetto a quelli lisci o ondulati. Un problema che quasi sicuramente conosci e che sai bene come sia difficile da risolvere. Eppure, esiste un ingrediente naturale che potrebbe fare al caso tuo, rendendo la tua chioma molto più morbida e portandoti ad avere dei ricci più definiti.

Il tutto senza dover perdere troppo tempo e risparmiando sicuramente rispetto ai normali prodotti che useresti per raggiungere un risultato simile. Se sei curiosa di sapere come agire per migliorare la vita e l’aspetto dei tuoi capelli, non ti resta quindi che continuare a leggere e prendere nota di come applicare questo ingrediente naturale sulla tua chioma.

Aceto di mele per capelli ricci più morbidi e lucenti

L’ingrediente che molto probabilmente hai già in casa e che, in caso contrario, costa davvero poco, è l’aceto di mele da sempre noto per le sue tante proprietà organolettiche. Questo ingrediente, che si rivela ottimo anche per la salute e per tante altre mansioni, se applicato sui capelli ha la particolarità di portarli pian piano ad un PH molto simile a quello originario. Ciò, li mantiene in salute e fa sì che la tua chioma appaia naturalmente più sana, lucida e morbida che mai.

Un altro aspetto positivo di questo ingrediente è dato dal tipo di utilizzo. Non dovrai, infatti, effettuare impacchi o altre sessioni che ti rubano tempo ma limitarti ad usarlo al momento del risciacquo. Una volta effettuato lo shampoo, dovrai quindi, sciacquare la chioma con l’aceto di mele (puoi diluirlo con un po’ d’acqua se ritieni che sia troppo aggressivo) e procedere con la normale asciugatura e con lo styling che sei solita effettuare.

Noterai che lavaggio dopo lavaggio i tuoi capelli appariranno sempre più sani, corposi, lucenti e con riccioli molto più definiti. Il tutto senza fare fatica, risparmiando e limitandoti solo ad un risciacquo dopo la tua normale routine.

Infine, se vuoi accelerare i tempi, ti consigliamo di asciugare i capelli con l’aiuto del diffusore, di applicare prodotti naturali e il più leggeri possibili sulla chioma e di non esporre i ricci a cambiamenti di temperatura troppo drastici. Agendo in questo modo potrai godere di risultati ancora più performanti e sfoggiare una chioma che ammireranno tutti.