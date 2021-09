Piega capelli ricci: come evitare che si schiaccino durante la notte

By

Capelli ricci: ti sveliamo tutti i trucchi per non rovinare la piega durante la notte. Prima astuzia: non stringere troppo i capelli! Ma non è l’unico segreto di bellezza, scopri subito di più!

Capelli che passione! Facciamo il possibile per averli sani e lucenti. Per raggiungere l’obiettivo, ci impegniamo a seguire una corretta hair beauty routine, che metta insieme i prodotti giusti e i piccoli gesti quotidiani per avere una chioma più fluente e forte.

Quando i capelli sono in buona salute, si prestano per qualsiasi tipo di taglio o piega. L’autunno è appena iniziato e, forse, anche tu stai già pensando ad un nuovo look, partendo proprio dalla chioma.

Se non te la senti di ‘darci un taglio’, allora puoi puntare su un cambiamento più soft, magari optando per una piega riccia oppure ondulata. Comunque, al di là delle preferenze, la domanda è: quanto dura una piega?

Sicuramente sarà capitato anche a te di andare dal parrucchiere per fare una bellissima piega riccia che poi, il giorno seguente, si è rovinata. Che delusione!

Superare la notte senza che i capelli ‘freschi di piega’ assumano strane forme è il desiderio di tutte. Ma possiamo riuscirci davvero? Certo che sì! Vediamo insieme quali sono le astuzie infallibili per evitare che i capelli si schiaccino durante la notte.

Piega capelli ricci: 5 modi per non rovinarla di notte!

Piega capelli ricci: è molto richiesta ma, il difficile, arriva quando si va a letto. I capelli a contatto con il cuscino assumono strane forme. Risultato: ricci e boccoli vanno via e, al mattino, non c’è quasi più traccia della piega.

Ma, per fortuna, si può rimediare! Se stai cercando delle soluzioni per far durare di più la piega riccia di notte, allora stai leggendo l’articolo giusto. Ecco 5 metodi da provare!

LEGGI ANCHE –> Tagli di capelli autunno 2021 per essere irresistibile: scegli quello per te

Legare i capelli – Ti sembrerà strano ma, se li raccogli a dovere, avrai più possibilità che la piega si mantenga bene di notte. Fermagli, cerchietti ed elastici sono i tuoi migliori alleati! Puoi raccogliere i capelli in una coda morbida oppure in uno chignon: sono due valide soluzioni per non fare afflosciare i ricci. Però fai attenzione a non stringere troppo i capelli, per evitare che possano assumere forme strane o, addirittura, diventare elettrici.



– Ti sembrerà strano ma, se li raccogli a dovere, avrai più possibilità che la piega si mantenga bene di notte. Fermagli, cerchietti ed elastici sono i tuoi migliori alleati! Puoi raccogliere i capelli in una coda morbida oppure in uno chignon: sono due valide soluzioni per non fare afflosciare i ricci. Però fai attenzione a non stringere troppo i capelli, per evitare che possano assumere forme strane o, addirittura, diventare elettrici. Usa una cuffia – Fai così: dopo aver legato i capelli, raccoglili in una cuffia. Va bene anche una di quelle che si usano per la doccia, l’importante è creare una sorta di barriera tra i capelli e il cuscino. Il continuo sfregamento notturno è una minaccia per la buona tenuta della piega. La cuffia in platica, però, va bene quando fa freddo. D’estate, invece, è meglio che usi un foulard o una cuffia di seta; questo tessuto che non fa sudare e, di conseguenza, preserva la piega.



– Fai così: dopo aver legato i capelli, raccoglili in una cuffia. Va bene anche una di quelle che si usano per la doccia, l’importante è creare una sorta di barriera tra i capelli e il cuscino. Il continuo sfregamento notturno è una minaccia per la buona tenuta della piega. La cuffia in platica, però, va bene quando fa freddo. D’estate, invece, è meglio che usi un foulard o una cuffia di seta; questo tessuto che non fa sudare e, di conseguenza, preserva la piega. Occhio alla federa! – Seppur possa sembrare una sciocchezza, dormire sua federa pulita e profumata aiuta a non far sporcare subito i capelli. Il consiglio in più: opta per delle federe in raso o seta perché, a differenza di quelle in cotone, non rendono i capelli elettrici.

– Seppur possa sembrare una sciocchezza, dormire sua federa pulita e profumata aiuta a non far sporcare subito i capelli. Il consiglio in più: opta per delle federe in raso o seta perché, a differenza di quelle in cotone, non rendono i capelli elettrici. Non esagerare con la piastra – Chiedi al tuo parrucchiere di lavorare i capelli con spazzola e phon, evitando l’uso della piastra. La piega fatta in questo modo non si rovina durante la notte. Se proprio non sai rinunciare ai ricci super scolpiti, puoi riprenderli un po’ con la piastra al mattino. Ma ricorda sempre che troppo calore fa male al cuoio capelluto.

Prova a mantenere la stessa posizione – Forse è più facile a dirsi che a farsi ma, se ci riesci, mantieni la stessa posizione per tutta la notte. E’ un piccolo trucco per evitare che i continui movimenti del corpo possano far schiacciare i ricci.

Come vedi si tratta di piccoli consigli che, nel loro complesso, ti assicureranno un buon risultato.



Mettili subito in pratica e dirai addio alla piega riccia che svanisce di notte. Fidati di noi!