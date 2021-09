Tagli di capelli autunno 2021 per essere irresistibile: scegli quello per te

Scopri i nuovi tagli di capelli più trendy per l’autunno 2021. Scegli quello giusto per te, per sentirti più bella e seducente. Il tuo look sarà irresistibile e le tue amiche lo copieranno.

L’autunno si avvicina ed è tempo di sistemare non solo il guardaroba ma anche il look. Pelle e capelli hanno bisogno di trattamenti rigeneranti. Al rientro dalle vacanze, quasi sempre facciamo i conti con pelle secca e colorito spento. Tutta colpa dell’azione combinata di sole e salsedine.

Discorso simile per i capelli. A fine estate sono più secchi, sfibrati e tendono a cadere facilmente. Insomma, un vero disastro! Per riavere subito una chioma più folta, fluente e setosa al rientro dalle vacanze, molte di noi corrono dal parrucchiere per un taglio.

Però c’è da sfatare un mito. Tagliare i capelli ne agevola la crescita ed elimina le doppie punte. Ma è sbagliato pensare che possa servire a rinforzarli. Se dipendesse solo da un taglio, sarebbe tutto molto più semplice!

Comunque, a fine estate, è sempre bene fissare un appuntamento dal parrucchiere per dare una svolta all’hair look. Per molte donne è quasi una sorta di rituale irrinunciabile.

Manca ancora qualche settimana all’inizio dell’autunno, ma i nuovi trend per i tagli di capelli sono già definiti. In particolare sono cinque le idee più belle per ‘cambiare testa’.

Vediamo insieme quali sono le novità della prossima stagione per l’hairdressing. Prendi spunto, approfitta per regalarti un nuovo taglio ed essere irresistibile.

Tagli di capelli autunno 2021: revival anni ’90 con i medi e i corti

I tagli di capelli più alla moda per l’autunno 2021, prendono ispirazione anche dal passato. I medi e i corti sono un inno agli anni ’90, perfetti per chi desidera un look più fresco e sbarazzino ma al contempo ricercato.

Per i tagli corti, gli esperti scommettono sul british bob. In effetti una mezza conferma arriva già dalle foto delle nuove collezioni di moda. Il british bob rientra nella categoria dei caschetti ma, questo autunno, avrà forme più definite, squadrate, quasi geometriche. E’ un taglio molto particolare, che dona soprattutto a chi ha capelli lisci e viso ovale.

C’è poi un altro grande ritorno: è il mullet! Molto di moda negli anni ’70 e ’80 viene rivisitato in chiave moderna per questo autunno. Il mullet è un taglio molto versatile: può essere più lungo o più corto, scalato e non, avere code più o meno estremizzate. Insomma, è un taglio di capelli ‘dinamico’, perfetto per chi vuole stupire. In più, si abbina bene con qualsiasi tipo di frangia, da quella a ciuffo a quella a tendina.

Anche la frangia sarà protagonista. Gli hair stylist sono pronti a scommettere che il caschetto con la frangia sarà il taglio must have per l’autunno-inverno 2021. Si prevede un boom di frange corte, abbinate magari a tagli scolpiti e geometrici. Andranno di moda anche quelle maxi, perfette per diverse tipologie di styling e facili da sistemare anche lateralmente, a mo’ di ciuffo.

Via libera ai ricci! Gettonatissimi, sono tra i must del prossimo autunno. Ci sarà il grande ritorno della permanente, ma non sarà l’unico styling per chi desidera capelli con più volume. Andranno per la maggiore anche le onde, perfette per valorizzare i tagli di media lunghezza.

Veniamo ora ai colori. Farà tendenza il castano, che è sempre una certezza. Questa nuance si adatta benissimo a quasi tutti i tipi di incarnati, da quelli molto chiari e delicati, quasi angelici, a quelli più scuri. Il castano offre un’infinità di sfumature. Tra le proposte più interessanti per questo autunno c’è quella di Frank Provost, che punta tutto su un marrone freddo con sfumature più chiare.

Insomma i castani domineranno la scena: da quelli cioccolato a quelli moka fino ad arrivare a delle nuance molto scure, magari intervallate da riflessi più tenui per dare più luminosità all’incarnato.

Sarà un autunno con tante novità che amplieranno gli orizzonti dell’hairdressing. Lasciati ispirare e regalati un nuovo look, partendo proprio dai capelli.