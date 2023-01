[20 foto] Un pixie per ogni donna: scegli il tuo preferito per un look da passerella

Mai pensato di sfoggiare un pixie cut? Sfogliate la nostra fantastica gallery e scegliete il taglio più adatto a voi.

Molti di voi potrebbero pensare che acconciare il pixie sia estremamente facile, in realtà non è sempre così. Quando si tratta di capelli corti ci sono diversi fattori che entrano in gioco e possono rendere più complicato lo styling delle ciocche.

Sicuramente grazie alla gallery che troverete qui sotto, riuscirete a scegliere il pixie che fa più a caso vostro. Da un look più audace come lo stile rasato ad uno retrò come il pixie mullet. Insomma, avete veramente l’imbarazzo della scelta. Che vi piaccia rimane sul tradizionale oppure sperimentare un taglio più chic e originale, continuate a scorrere.

Rasato

magari pensate che sia un look troppo audace per i vostri gusti ma vi state sbagliando di grosso! Infatti se utilizzato il corretto styling potreste ritrovarvi con un look unico e originale, perfetto per le occasioni casual ma se abbinato bene, potreste sfoggiarlo anche per gli eventi più eleganti e raffinati.

Capelli tirati all’indietro

Cosa c’è di meglio dell’efetto bagnato che sta conquistando le passerelle e le celebrities più note? Con questo taglio riuscirete non solo a tenere a bada la vostra chioma, soprattutto se ne avete una folta e crespa ma sarete in grado di sfoggiare un look di tendenza. Si tratta di un’acconciatura ideale anche se avete capelli leggermente più lunghi, come bel caso di un bob o di un lob.

Ispirato al taglio mullet

Ormai lo stile retrò è tornato alla carica quindi perché non approfittarne e ispirarsi al mullet, tipico taglio anni ’80? Basta chiedere di lasciare più lunga la parte superiore e tagliare più corti i lati. In questo modo otterrete il tipico effetto mullet. Attenzione, non cercate di differenziare così tanto i vari strati, in quanto dovrebbero rimanete discreti. Quindi potete per esempio acconciare in modo diverso la frangetta, con una riga laterale con le punte arricciate.

Spettinato

Anche le chiome disordinate stanno spopolando. Basta chiedere al ostro professionista di fiducia di optare per un pixie che abbracci la nuca, lasciando le ciocche abbastanza lunghe da sfiorare o sovrastare le orecchie e la fronte. Per quanto riguarda lo styling, procedete strofinando delle crema per capelli sui palmi delle mani e passatela sulla chioma umida. A questo punto asciugate la chioma con il phon.