Stanca dei capelli lunghi? Il Pixie Cut è quello che fa al caso tuo!

Arriva per tutte quel periodo dell’anno in cui diciamo basta e decidiamo di cambiare aspetto, partendo dai capelli. Ecco la soluzione per essere chic, cool e per darci davvero un taglio: il Pixie Cut!

Ciclicamente ogni ragazza si sveglia una mattina e decide che è arrivato il momento di cambiare qualcosa nella sua vita. Infatti, l’azione di taglio dei capelli ha a che fare con la sfera psicologica di un individuo.

Tendenzialmente, secondo alcuni dati statistici questo desiderio di “cambiamento” riflette un desiderio ancora più grande: quello di diventare indipendente; quello di superare un evento traumatico (come la rottura con il fidanzato) o quello di dare inizio ad un nuovo capitolo della propria vita.

Se anche tu che stai leggendo questo articolo, sappi che abbiamo pensato al taglio ideale per dare un taglio significativo ai tuoi lunghi capelli senza perdere la tua grinta e personalità con il Pixie Cut!

I Pixie Cut sono i tagli di tendenza del momento! Raffinati e rock allo stesso tempo, riescono ad adattarsi ad ogni più minima richiesta, spaziando dall’adottare un tocco chic, sofisticato ed elegante ad uno più aggressivo e sensuale. Inoltre, i pixie cut oltre ad essere dei tagli davvero corti, permettono di adattarsi ad ogni forma del viso modificandone i lineamenti. Vediamone alcuni!

Pixel Cut dolce e morbido

Il Pixel Cut dai toni morbidi aiuta ad incorniciare il viso, in particolar modo il viso lungo. Molto usato anche da star come ad esempio Emma Watson o Emilia Clarke, questo taglio è estremamente versatile ed adattabile ad un viso spigoloso.

Pixel Cut aggressivo

Per uno stile più audace, selvaggio ed aggressivo la soluzione è farsi un pixel cut frastagliato. Ad esempio giocare con le lunghezze può donare volume e dinamicità alla nostra capigliatura, oltre al nostro viso e sguardo.

Pixel Cut Romantico

L’ultima tipologia di Pixel Cut di cui vi vorremmo parlare in questo articolo è quello che abbiamo definito come “romantico“. La caratteristica è sicuramente quella di rendere i nostri tratti profondi e penetranti, con un ciuffo frangia ricco e una cotonatura naturale per dare volume naturale alle nostre ciocche.