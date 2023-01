Sono i pantaloni più amati dal web. Ma come si indossano per essere una vera guru dello stile?

Il web ha deciso che i pantaloni più amati del momento e più di tendenza per l’anno 2023 sono solo questi!. Ma di quale modello di pantalone stiamo parlando? E soprattutto, come indossarlo nella vita di tutti i giorni per essere delle vere guru dello stile? Scopriamolo insieme in questa guida di stile targata CheDonna!

I social media sono le nuove passerelle fashion! Cosa significa ciò? Che le vere tendenze non nascono dalle sfilate di alta moda come accadeva anni fa, ma prendono forma sui social media grazie ai post delle influencer più seguite e amate! Infatti questo è esattamente quello che è accaduto con il protagonista della nostra guida di stile di oggi. Il pantalone più amato dal web del momento esiste da anni, è stato di tendenza in passato, ma grazie ai social media è tornato di tendenza e non lo toglieremo dal nostro guardaroba per parecchio tempo. Di quale pantalone stiamo parlando? Del pantalone cargo! Dai dettagli forti e particolari, il cargo pants è decisamente la tendenza dell’anno 2023, e noi che siamo delle vere fashion girl dobbiamo conoscere tutti i segreti a riguardo! Bando alle ciance! Scopriamo insieme gli outfit migliori da indossare con i pantaloni cargo!

A vita alta e largo in gamba. Può essere flare, quindi largo in caviglia, oppure con l’elastico a stringere sopra la scarpa. Può essere a tinta unita, tendenzialmente verde o camel, oppure a fantasia mimetica. Un solo dettaglio non può mancare per essere perfetto: i tasconi laterali sulla gamba! Tutti questi dettagli creano il pantalone di tendenza del momento, ovvero il pantalone cargo!

Tutte le influencer più amate e seguite si sono mostrate sui social media con indosso questo pantalone di super tendenza, e da allora non abbiamo smesso di amarlo.

Nonostante le caratteristiche così peculiari, il pantalone cargo ha molte possibilità di utilizzo. Quindi cosa aspettiamo? Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo insieme quali sono gli outfit più IN del momento da realizzare con i pantaloni cargo!

Pantaloni cargo outfit: con le sneakers e piumino XXL o con blusa e tacco a spillo?

La moda street-style ha sdoganato tutte le regole dell stile, quindi un pantalone tendenzialmente sportivo come quello cargo può avere una propria connotazione anche in un outfit più elegante. Attenzione! Va bene seguire le tendenze ma mai alla lettera! Cerchiamo sempre di indossare dei total look che rispecchino la nostra personalità al massimo!

T-shirt corta e sneakers: il modo più cool per indossare il pantalone cargo è sceglierlo a tinta unita sui toni del verde militare, abbinarlo ad un crop top nero, giacca di pelle sopra e sneakers! Perfetta per scattare un selfie e pubblicarlo sui social!

Maglioncino aderente e stivale biker: per un look non troppo sportivo, adatto anche a un’aperitivo con le amiche, maglioncino nero aderente, pantalone cargo, magari sui toni del beige, stivaletto biker e cappotto nero lungo!

Blusa e tacco a spillo: il pantalone cargo si può indossare per andare a cena al ristorante? Assolutamente si! Scegliamo il pantalone nei colori più delicati, come il beige o il panna, abbiniamo una blusa chiara e un tacco a spillo! Chiudiamo il tutto con una giacca taglio blazer e il gioco è fatto!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come indossare al meglio i pantaloni cargo in ogni situazione!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le novità della moda in tempo reale!