Via ai saldi invernali! Ecco cosa acquistare senza prendere delle fregature!

È iniziato in tutta Italia in periodo dei saldi invernali, e noi che siamo delle fashion lovers aspettavamo questo momento da tempo per riuscire ad acquistare quel capo di tendenza riuscendo anche a risparmiare! Ma occhio alle fregature, perché non è tutto oro ciò che luccica!

In Italia due volte l’anno, in inverno e in estate, tutti i negozi d’abbigliamento apportano all’interno i saldi! Un periodo di durata di 8 settimane in cui il negoziante vende con una percentuale di sconto i capi in vendita. Questo periodo è molto importante per il commercio, in quanto permette ai negozi di “svuotare” i magazzini prima dell’arrivo della nuova collezione. Ma è anche molto importante per il consumatore, che riesce ad acquistare senza spendere molto. Occhio però alle fregature, perché rischiamo di fare acquisti sbagliati!

Con i saldi invernali ci capita di recarci nel nostro negozio preferito e di acquistare capi di cui non avevamo necessità solo perché a prezzi scontati.

Questo infatti è uno dei problemi che ruota intorno a questo periodo, in quanto tendiamo ad acquistare di più di quanto realmente ci serve.

Un altro problema dei saldi sono le fregature! Alcuni negozi mettono in vendita i capi della stagione passata. Noi che siamo delle vere fashion lovers dobbiamo acquistare invece i capi di tendenza di questa stagione, per essere sempre al passo con le mode!

Allora bando alle ciance e diamo il via a questa guida di stile targata CheDonna! Vediamo insieme i capi di tendenza da acquistare ai saldi invernali!

Saldi invernali: cosa acquistare? Il cappotto è d’obbligo, ma anche gli stivali invernali!

La prima regola per non pendere fregature durante il periodo dei saldi è acquistare solo cose che non abbiamo! Avere dei doppioni in casa aumenterà solo lo spreco e il disordine nel nostro armadio. La seconda regola? Seguire sempre le tendenze! Acquistiamo quel capo che abbiamo desiderato, ma facciamolo a basso costo!

Cappotto nero di panno: uno dei capi invernali più gettonati è il cappotto nero lungo di panno. Elegante ma anche sportivo, il cappotto di panno è il modello da acquistare con i saldi invernali! Farai un ottimo acquisto!

Tuta di lana: semplice ma d’effetto, la tuta completo di lana è un altro di quei capi che in inverno bisogna avere per essere trendy! Perché allora non risparmiare qualcosina con i saldi!

Cappotto teddy: di tendenza ormai da qualche anno il cappotto teddy rimane un punto saldo nel fashion invernale. Acquistiamolo con i saldi nelle colorazioni neutre, come il beige oppure il camel, così lo abbineremo su tutti i nostri outfit!

Stivali invernali: che siano imbottiti oppure i classici anfibi, con i saldi dobbiamo acquistare un paio di stivaletti invernali! Scegliete voi il modello, l’importante è che siano al passo con le tendenze!

Termina qui questa guida di stile targata CheDonna che ha visto cosa acquistare durante i saldi invernali!

Alla prossima guida di stile, per rimanere sempre al passo con tutte le news dal mondo del fashion!