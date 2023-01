[20 foto] Comincia il 2023 con il botto: scegli il pixie cut lungo per un anno all’insegna della versatilità e della creatività

Con il nuovo anno appena iniziato, perché non trasformare il proprio look con un taglio sbarazzino e super trendy? Avete mai provato il pixie cut? Al contrario di quello che molti possono pensare, si tratta di un taglio estremamente versatile, in grado di regalarvi un look sbarazzino ed originale e al tempo stesso riesce a mantenetr quel tocco elegante e classico.

Inoltre, il pixie cut è a bassa manutenzione, al contrario di ciò che molti credono. Un’acconciatura quindi perfetta per coloro che non hanno molto tempo da dedicare alla manutenzione della propria chioma. É adatto a tutte le tipologie di capelli e ad ogni viso, quindi non dovete preoccuparvi di scegliere il gusto taglio di capelli per la vostra fisionomia. Basta semplicemente puntare sul pixie cut che preferite.

Ovviamente, come accennato in precedenza, esistono molte versioni dalle quali potete trarre inspirazione per il vostro prossimo taglio. Dal pixie cut corto a quello più lungo, per non parlare di quello rasato o del taglio riccio. Insomma, c’è veramente l’imbarazzo della scelta. Oggi vogliamo concentrarci sulla versione lunga, in grado di donarvi un aspetto luminoso e raggiante. Si tratta inoltre di un taglio perfetto per coloro che non sono ancora convinte di realizzare un taglio corto. In questo modo, potrete avere un assaggio di un’acconciatura corta, ma non esageratamente corta. A questo punto non vi resta che sfogliare la gallery e scegliere il vostro pixie cut preferito, magari quello rifletta al meglio la vostra personalità.

Classico

Iniziamo dal pixie cut classico, una versione che si adatta a tutte le donne e che abbiamo visto sfoggiare diverse volte anche dalle celebrities internazionali, come nel caso dell’attrice hollywoodiana Jennifer Lawrence. Questo pixie cut sarà in grado di mettere in evidenza il vostro viso e molte donne lo apprezzano per la sua estrema versatilità.

Liscio

Si tratta di un taglio relativamente audace, che mette in risalto la forma del viso, aggiungendo un tocco elegante e originale. Adatto quindi a coloro che desiderano trasformare il proprio look ma non vogliono stravolgerlo. Volete comunque mantenere quel tocco anticonvenzionale che vi ha caratterizzato finora.

Rasato

Anche il pixie cut rasato regala all’indossatrice un tocco audace e controcorrente. Si tratta di un taglio inoltre che crea volume e pienezza. Quindi, sia che vogliate dare volume alle vostre ciocche, sia che vogliate fare una dichiarazione, sia che vogliate fare entrambe le cose, perché non puntare su questo intrigante taglio?

Riga laterale

Si tratta di uno dei pochi tagli in grado di valorizzare al meglio il proprio viso con strati corti che cadono delicatamente su di esso. Il pixie con riga laterale è in grado di donare un aspetto semplice e non impegnativo. inoltre in questo periodo sta diventando sempre più popolare. Quindi perché non provarlo? Otterrete così un look trendy e all’avanguardia.

Frastagliato

Se siete delle donne che desiderano fare una dichiarazione con la propria chioma, allora optate per questo pixie cut frastagliato. È composto da moltissimi strati per creare maggiore volume e pienezza ai capelli. Inoltre può accentuare ancora di più i lineamenti del viso, regalando un tocco di classe.