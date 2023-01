Con questi 3 tagli, i capelli grossi non saranno più un problema!

Scopri quali sono i tagli perfetti per i capelli grossi. Una volta scelto il tuo preferito, non potrai più farne a meno.

Avere dei capelli grossi è spesso sinonimo di forza e di robustezza. Un dato che rende i tuoi capelli sicuramente adatti a tanti trattamenti ma che, al contempo, può renderti la vita difficile quando si parla di farli stare in ordine. I capelli spessi o grossi sono infatti sinonimo di tanto volume. E ciò porta spesso e volentieri a non sapere come gestirli e a ritrovarsi con una chioma ingestibile e con la quale si fa fatica a trovarsi a proprio agio.

Per fortuna, esistono diversi tagli di capelli che si rivelano adatti a cambiare le cose. Scegliendone tra quelli studiati appositamente per i capelli grossi, potrai infatti godere di una chioma finalmente gestibile ed in grado di farti sentire più bella che mai.

I tagli più adatti per chi ha i capelli grossi

Se i capelli grossi ti stanno facendo impazzire perché nonostante gli sforzi continuano ad apparirti ingestibili, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, dopo aver visto quali sono i tagli da scegliere quando si hanno i capelli fini, ti mostreremo alcuni tagli che possono fare al caso tuo. E che, nello specifico, ti consentiranno di avere dei capelli finalmente gestibili, persino con una piega fatta in casa.

La prima cosa che devi sapere è che esistono delle regole che possono esserti d’aiuto fin da subito. La principale è quella di evitare tagli troppo corti, che finirebbero con il gonfiarsi sempre dando la sensazione di avere la testa a fungo. Detto ciò, anche i tagli retti o troppo scalati possono risultare controproducenti. Il trucco, è quindi quello di trovare un buon compromesso tra lunghezza, forma e scalatura. Così facendo, dirai addio ai capelli sempre gonfi e potrai contare su una chioma che anche se curata a casa risulterà finalmente domabile. Riassumendo, quindi, una buona scelta è quella di optare per capelli lunghi, scalati (ma non troppo) o di media lunghezza. A seguire, alcuni esempi che potrebbero fare al caso tuo.

Il caschetto scalato

Questo taglio ti consente di portare i capelli abbastanza corti, essere sbarazzina e non impazzire dietro alla tua chioma.

Il trucco sta nell’optare per una scalatura che ti consenta di ammorbidire le forme evitando così che i capelli si gonfino troppo. Così facendo, che tu abbia i capelli mossi o lisci troverai sicuramente la giusta dimensione.

Il long bob

Un’altro taglio davvero gradevole e di semplice gestione è il long bob. Si tratta di un caschetto più lungo e che spesso vanta una zona più lunga che può essere quella davanti o quella posteriore.

Anche in questo caso, un minimo di scalatura può evitarti un effetto troppo pieno. E tutto consentendoti di vantare una chioma davvero piacevole da mostrare e da vivere.

Il taglio sfilato (ma non troppo)

Se sogni da sempre di dare un movimento naturale ai tuoi capelli ma senza riuscirci, dovresti provare con il taglio sfilato. Questo ti aiuta infatti a sfoltire la chioma dandole al contempo carattere. Il trucco sta nel lavorare per lo più sulle lunghezze evitando di agire troppo sulla parte alta della testa.

Il rischio, altrimenti, sarebbe quello di andare ancora una volta incontro all’effetto fungo che tutte odiamo. Il bello di questo taglio è che, se ben fatto, sarà ancor più bello una volta che i capelli saranno più lunghi. Ciò ti consentirà di goderne per diverso tempo.

Ora che hai capito quali sono i tagli più adatti alla struttura dei tuoi capelli, non ti resta che scegliere quello che senti più adatto a te e che ami di più. In questo modo potrai andare in giro con dei capelli che ti rappresentano e che, al contempo, amerai curare.

E tutto senza dover più impazzire dietro a ciocche ribelle, acconciature gonfie e sformate e capelli da legare perché sempre in disordine. Comodo, no?