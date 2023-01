Mantieni la tua pelle sana e luminosa con l’esfoliazione: ecco come procedere

Per prenderti cura della pelle sarebbe necessario effettuare una esfoliazione regolare. Ma come dovrebbe essere fatta?

Chi di noi non desidera una pelle radiosa e luminosa? La buona notizia è che c’è la possibilità di ottenerla se si segue una giusta routine di di esfoliazione, sia per il corpo che per il viso. Grazie a questo processo vi sbarazzerete dello strato di pelle morta e ripristinerete una luminosità sana e vibrante.

Non solo, l’esfoliazione permette a creme e sieri di penetrare più a fondo e facilita l’appliczione fondotinta, vista che i ritroverete con una pelle liscia e desquamata. Tuttavia, con così tanti prodotti sul mercato e molti consigli contrastanti sulle modalità da seguire, è difficile sapere da dove cominciare, quali prodotti usare e come utilizzarli.

Perché è importante esfoliare?

Come accennato in precedenza, l’esfoliazione è in grado di donare alla pelle luminosità e freschezza, quindi un aspetto migliore. Però molti non sanno che migliora anche la salute della vostra pelle. Ogni giorno le cellule della nostra pelle si rinnovano e le cellule che formano gli strati esterni della pelle muoiono mentre le nuove cellule le sostituiscono. L’esfoliazione garantisce la completa rimozione delle cellule morte. Se queste ultime non vengono rimosse, potremmo ritrovarci con una pelle opacizzata e con il tempo i pori andranno ad ostruirsi, portando alla comparsa di acne o di pelle grassa.

A questo punto c’è da chiedersi quali siano i benefici di una esfoliazione ben fatta? Questa aiuta a ravvivare la carnagione, a migliorare l’aspetto della pelle e, soprattutto, a prevenire l’ostruzione dei pori, le macchie da acne, i punti neri e i punti bianchi. Inoltre, l’esfoliazione aiuta a stimolare la sintesi del collagene per migliorare la consistenza e l’integrità della pelle.

Visti tutti i vantaggi, vorrete subito passare all’azione. Prima di cominciare però, ci sarebbero alcune precauzioni di cui vogliamo parlarvi. Gli esperti suggerisco di utilizzare i prodotti adatti al proprio tipo di pelle, altrimenti si rischierebbe di provocare degli strappi sulla superficie della pelle, consentendo quindi ai batteri di penetrare, causando infiammazioni, pori ostruiti, capillari rotti e cicatrici.

Per quanto riguarda la frequenza dell’esfoliazione e il numero di prodotti esfolianti che si possono usare contemporaneamente, dipende dal tipo di pelle e dagli altri ingredienti della routine. Per chi inizia con gli esfolianti, è meglio usare un prodotto più delicato una o due volte alla settimana. È possibile arrivare a un’esfoliazione quotidiana. Una volta che la pelle tollera i prodotti, può essere utile alternare diversi esfolianti. Attenzione però, non esagerate. Per quanto l’esfoliazione faccia bene alla nostra pelle, l’eccesso di esfoliazione può portare a reazioni avverse come arrossamento e desquamazione.

Per quanto riguarda gli strumenti da utilizzare, se preferite qualcosa di naturale, potete preparare uno usando l’olio di cocco mescolato con i fondi di caffè usati o lo zucchero semolato. Basta mescolare fino a ottenere la consistenza che preferite. Quindi applicate la miscela sulla pelle con piccoli movimenti circolari. Risciacquate e idratate.

Anche la farina d’avena e il lievito in polvere son perfetti per ottenere una soluzione naturale, soprattutto come scrub per il viso e per il corpo. Esistono però altri strumenti ideali per l’esfoliazione. Una spazzola asciutta o i guanti esfolianti sono fantastici per strofinare la pelle con un movimento circolare. Le spazzole da bagno sono ottime e sono progettate per dare alla pelle un buon scrub prima del bagno o della doccia. Tuttavia, se ne acquistate una con il manico in legno, assicuratevi di tenerla fuori dalla vasca o dalla doccia quando non viene utilizzata. Queste possono facilmente accumulare muffa, cosa che si vuole evitare a tutti i costi.