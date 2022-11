Ti sveliamo un trucco per rendere la pelle luminosa grazie ad uno scrub dall’azione infallibile! Fidati, la bellezza è a portata di mano.

Un semplice gesto quotidiano può migliorare la tua salute, e farti un grande regalo in termini di benessere psichico e fisico. Oggi ti parleremo dell’importanza di esfoliare e purificare a fondo la pelle, ma senza danneggiarla! Lo scrub è una particolare tipologia di maschera e tecnica per curare il viso, ma spesso si fanno più guai che benefici. Con la proposta che stai per scoprire avrai innumerevoli vantaggi!

Innanzitutto è bene spiegare cos’è uno scrub e a cosa serve, specialmente perché molti lo evitano a prescindere perché credono che arrossi la pelle e la renda squamosa. In realtà, non tutti i tipi di epidermide reagiscono allo stesso modo alla pratica, ma in ogni caso se ci si adatta alle esigenze di ognuno può portare solo benefici.

Si tratta di un trattamento estetico che si fa sia in centri specializzati che in casa, il quale implica lo “sfregamento” del viso o di altre parti del corpo. Nello specifico, la lozione che ti stiamo per presentare serve esclusivamente per il volto, proprio per gli ingredienti che utilizzerai e per le proprietà che questi contengono.

Non significa che non siano efficaci sul resto della pelle, ma che per alcuni principi possono dare maggiori risultati positivi proprio sul viso, e perché le altre parti nel corpo necessitano di altre soluzioni ben specifiche. Appunto, il gesto da compiere, quello di sfregare roteando tutto il viso, dalle guance al mento, fino alla fronte e senza dimenticare la punta del naso, serve per eliminare le cellule morte che comunemente si accumulano sul viso.

La faccia è costituita dalla presenza di sebo, polveri, acari del viso, e cellule morte, ed è tutto assolutamente fisiologico. I pori si ostruiscono con pus di vario colore, il quale determina lo stato di maturazione del brufolo e di acne. A volte, sono anche gli ormoni a determinare l’insorgenza di questi inestetismi.

L’obiettivo di oggi è preparare la pelle alla fase d’idratazione, perché questa va nutrita una volta che è purificata a fondo, e proprio per tutte queste ragioni non basta solo il detergente quotidiano che si utilizza.

Trucco per realizzare uno scrub pelle impeccabile

Quindi, se l’obiettivo è rigenerarsi lo puoi fare con dei prodotti assolutamente naturali e che non danneggiano la tua epidermide. Anzi proprio perché si tratta di una miscela naturale potrai compiere il gesto ottenendo diversi vantaggi. Fai lo scrub con costanza perché un viso pulito e luminoso è difficile da ottenere se non ti prendi cura di te ogni tanto. Questo trucco per la tua pelle è l’ABC per uno scrub potente!

Il trucco per uno scrub potente per la pelle non è magia, ma pura e semplice valorizzazione di sé e dei frutti di Madre Natura. Non ti servirà spendere chissà quanti soldi, né tantomeno andare in posti e luoghi lontani per ottenere l’obiettivo prefissato. La maschera si prepara in 5 minuti. Dopo le prime applicazioni sarai in Paradiso per la soddisfazione.

Abbiamo capito quanto sia importante l’esfoliazione, ma come si compie correttamente? Bisogna aver già lavato e struccato il viso se hai messo del make-up, e poi passare alla fase successiva di rimozione dei “cadaveri” che hai sul viso. Il trucco serve anche per riattivare le cellule ancora vive e rendere più elastica la pelle. Perché le sostanze utilizzate ti faranno sentire un lieve pizzicare, che è naturale e non ti devi preoccupare.

Protagonista assoluto è lo zenzero una radice commestibile dall’aroma e dal gusto particolarissimi, perché piccante ma non troppo, dal sapore fresco ma deciso. Insomma, in cucina si utilizza tantissimo, ma anche nel mondo della cosmesi. La ragione perché è così famoso? Ha tantissime proprietà benefiche.

E’ un antinfiammatorio naturale, placa la nausea, e combatte se assunto con determinazione i raffreddori e le tossi più persistenti, è un toccasana per la salute dell’intero organismo. Per la pelle è un perfetto cicatrizzante per i segni post acne, ma anche contro questa, i brufoli e le rughe, è un segreto di bellezza economico e ricco di benefici.

Preparare una maschera con questa spezia significa abbandonare le maschere commerciali che anche se sono valide, sono comunque ricche di sostanze tossiche, plastiche e metalli di varia natura. Quindi, non solo farai del bene a te stessa, ma lo farai in maniera del tutto naturale ed ecosostenibile.

Prendi una ciotola e mettici dentro due cucchiai di yogurt bianco naturale, uno di zucchero di canna, e il pezzo forte, zenzero fresco o in polvere, circa un cucchiaino. Mescola con decisione, ed ecco che la tua maschera è pronta. Sfrega per bene sul viso con movimenti circolari. Inizia prima delicatamente, poi insisti esercitando una maggiore pressione.

Non dimenticare le estremità, come il naso, ed anche il contorno occhi, perché contribuisce a schiarire le occhiaie. Puoi fare questo impacco naturale anche prima della doccia, l’importante è che tu risciacqua con acqua tiepida e poi asciughi tamponando.

Sfregare va bene, ma senza graffiarsi il viso. In ogni caso, questi prodotti sono naturali e renderanno il tuo viso morbidissimo. Falla una volta a settimana se la tua pelle è normale, aumenta a 2 se molto grassa e lucida. Alla fine del trattamento vedrai che risultato!