Prenditi cura del tuo corpo: ti sveliamo la perfetta routine di cura della pelle

Come saprete, trovare la routine perfetta per la cura della pelle è fondamentale, ma qual è quella consigliata dagli esperti?

Così come utilizzate prodotti esfolianti ed idratanti per il vostro viso, dovreste seguire lo stesso regime anche per il resto del corpo. Non mettiamo in dubbio il fatto che per voi il viso potrebbe avere una priorità rispetto ad altre zone, ma non per questo devono essere ignorate.

Se fino ad ora vi siete limitate ad usare di tanto in tanto una saponetta e a spalmare un po’ di crema, è arrivato il momento di cominciare a seguire una corretta routine di cura della pelle, specificamente realizzata per il vostro corpo. Scopriamola insieme.

La routine di cura della pelle

Per facilitare la vostra routine, qui di seguito troverete 4 differenti fasi che potreste incorporare nella vostra routine di bellezza.

Detersione

Indipendentemente dalla parte del corpo, si dovrebbe cominciare da una pulizia completa. Per quanto riguarda il corpo, si consiglia di utilizzare un detergente specifico per il lavaggio del corpo. Il solo lavaggio del viso non è sufficiente.

Cercate un detergente per il corpo delicato che non irriti o secchi la vostra pelle, o se soffrite di acne cercate un detergente per il corpo con ingredienti come l’acido salicilico. Potete aiutarvi con una spugnetta o una salvietta e ricordatevi di risciacquare bene prima di inizia la routine di bellezza.

Rimozione della pelle morta

L’esfoliazione con lo scrub può essere complicata. Infatti si può rischiare di esagerare e finire per strofinare in modo eccessivo causando irritazioni. Però è necessario farlo con una certa regolarità. Solo così si evita che le cellule morte lascino la pelle opaca. La pelle di ognuno di noi può sopportare frequenze diverse di esfoliazione, ma la pelle del corpo è più adatta all’esfoliazione perché è più spessa e resistente di quella del viso.

Gli esperti consigliano di effettuare l’esfoliazione due o tre volte alla settimana, aggiungendo uno scrub alla vostra routine di doccia. Massaggiate delicatamente lo scrub sulla pelle e assicuratevi di concentrarvi su gomiti, ginocchia e talloni.

Corretta depilazione

Ovviamente non siamo qui per dirvi che la depilazione facoltativa, ma qualora la faceste, è importante seguire il modo giusto per non danneggiare o irritare la pelle, perché anche se vi radete da un po’ di tempo, potreste comunque commettere degli errori.

Per radersi nel modo giusto, iniziate a passare un po’ di tempo sotto la doccia. L’acqua aiuta ad ammorbidire la pelle e a prepararla per il rasoio. Una volta arrivato il momento di iniziare a radersi, fate le cose con calma. Applicate una crema o un balsamo sulla pelle e muovete con cautela il rasoio.

Idratazione

L’idratazione andrebbe effettuata quando la pelle è ancora bagnata dalla doccia. Basta stendete una crema o una lozione idratante su tutto il corpo, dal collo alle dita dei piedi, lasciandola assorbire prima di indossare i vestiti.