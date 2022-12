Pixie Cut per capelli ricci: un nuovo look per le feste!

Chi l’ha detto che il Pixie Cut è adatto solo a chi ha i capelli lisci? Oggi parliamo di capelli ricci e di come rendere giustizia ad un taglio strong e passionale anche durante il periodo natalizio!

Il segreto per mettere in risalto la chioma curly e allo stesso momento sfoggiare un look assolutamente unico, grintoso e innovativo è il Pixie Cut. Una combo perfetta, ideale (e inaspettatata) per capelli corti e ricci.

Il Pixie Cut è sicuramente uno dei tagli per capelli corti più cool del momento, ed l’avere i capelli ricci non dovrebbe essere un freno per provarlo. Anzi, per essere ancora più alla moda, il pixie cut aiuta a trasformare il proprio look in super wild.

Tendenzialmente, molte ricce sono convinte che per preservare i propri boccoli o per cercare di mantenere i capelli idratanti e nutriti devono prediligere esclusivamente tagli lunghi altrimenti gli effetti indesiderati sarebbero tanti, come ad esempio capelli gonfi, amorfi, con poco o con troppo volume o addirittura crespi. In realtà, anche se “domare” i ricci è sempre complicato (da qui l’espressione ogni riccio un capriccio) non è per nulla impossibile.

Ed anche a Natale, le ricce di tutta Italia potranno mostrare un tagli pixie cut!

Pixie Cut per capelli ricci: una sfida dall’effetto WOW

Riuscire ad uscire dalla propria confort zone dei capelli lunghi è una sfida per tutte le donne, ma in particolare per quelle che hanno i capelli ricci. Eppure, per le più audaci che vorrebbero cambiare il proprio look in vista del Natale, osare con un’acconciatura diversa, di tendenza come il pixie cut potrebbe portare ad un effetto WOW.

Come ben sapete, i tagli corti e ricci, proprio per il fatto che sono poco realizzati, sanno stupire tantissimo. In particolar modo per le feste è un modo per non passare di certo inosservati soprattutto se accompagnato ad un outfit mozzafiato. Il Pixie Cut può essere realizzato in diversi modi, in base alle peculiarità del viso e all’effetto finale desiderato.

Ad esempio nella prima foto, il taglio è poco uniforme con ciocche più lunghe nella parte centrale per ricreare un “effetto cresta” ma naturale. In questo caso giocano molto a favore le sfumature di colore più chiaro che contribuiscono a donare movimento e spessore.

Nella seconda foto invece, si è optato per un taglio più rasato nelle parti laterali ed un ciuffo corposo sulla parte davanti del viso. Allo stesso modo le ciocche che compongono il ciuffo sono state lasciate più lunghe. In entrambi i casi, l’effetto di stupore è fortissimo.