Gli stivali paillettes di Chiara Ferragni hanno fatto scalpore! Indossali così a Capodanno e per tutti i giorni!

Chiara Ferragni ha indossato un paio di stivali, e sul web hanno subito fatto scalpore! Per quale motivo? Perché sono di tendenza e totalmente tempestati di paillettes! Ma noi come possiamo indossarlo? Vediamo insieme su questa guida di stile come indossare gli stivali del momento a Capodanno e per tutti i giorni!

Chiara Ferragni è senza dubbio l’imprenditrice digitale/influencer più seguita e amata dal pubblico italiano. Una delle sue caratteristiche principali è che indossa, e quindi pubblicizza, outfit spesso alla portata di tutti. Non tanto dal punto di vista economico ma più che altro dal punto di vista stilistico. I suoi total look spesso sportivi e di tendenza possono essere utilizzati e ricreati veramente da tutti, ed è questo che la rende speciale. Come abbiamo detto, però, molti dei suoi outfit sono veramente troppo costosi, e fuori portata per molti di noi. Quindi ciò che dobbiamo fare è studiare lo stile di Chiara Ferragni e riproporre alcuni dei suoi look ma con i nostri capi low-cost. Siete pronte? Iniziamo!

Abbiamo da pochissimo archiviato le feste natalizie e ci stiamo avvicinando a vivere l’ultima notte dell’anno 2022, e per festeggiare al meglio Capodanno ciò che ci serve è un look giusto.

Ma quante volte abbiamo acquistato degli outfit per Capodanno che poi non abbiamo più indossato perché troppo particolari, o troppo eleganti, oppure troppo luminosi.

Oggi tutto cambierà, perché stiamo per vedere come copiare il look di Chiara Ferragni da indossare a Capodanno ma anche per la vita di tutti i giorni!

Gli stivali di Chiara Ferragni si possono utilizzare per la notte di Capodanno ma anche tutti i giorni! Basta cambiare outfit!

Per riuscire al meglio ad essere creativi e originali con i look che indossiamo dobbiamo sempre tenere a mente una regola: quando ci innamoriamo di un outfit indossato sui social media dalla nostra influencer preferita non dobbiamo copiarlo alla lettera, ma prendere alcuni spunti per poi realizzare dei total look trendy ma originali!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo nello specifico gli stivali indossati da Chiara Ferragni:

l’imprenditrice digitale italiana ha recentemente pubblicato un post sulla propria pagina Instagram in cui indossava un total look firmato Louis Vuitton. Questo comprendeva gilet nero bomber, maglia bianca e nera a righe orizzontali, mini gonna lurex oro e stivali paillettes color oro.

Questo comprendeva gilet nero bomber, maglia bianca e nera a righe orizzontali, mini gonna lurex oro e stivali paillettes color oro. gli stivali nello specifico sono alti sul gambale con tacco quadrato e punta leggermente stondata. Hanno un costo di € 1850.

Perché ci piacciono così tanto questi stivali? Perché il tessuto paillettes è sicuramente di grande tendenza e si può utilizzare per occasioni importanti ma anche per la vita di tutti i giorni.

Possiamo indossare gli stivali di Chiara Ferragni, o un paio simili a quelli indossati da lei ma low-cost, a Capodanno con un outfit top e minigonna, ma anche per la vita di tutti i giorni indossando un maglioncino basico a collo alto e un jeans a vita alta.

Ricordate sempre! Per essere al passo con le tendenze mai copiare alla lettera gli outfit che vediamo sui social media, ma prendiamo spunto e poi realizziamo i nostri look super trendy ma anche originali!