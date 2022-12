[20 Foto] I pixie cut più cool di sempre? Te li sveliamo noi: scegline uno per rimanere al passo con la moda

Se vuoi rimanere al passo con la moda, allora non devi fare altro che scegliere uno di questi fantastici pixie cut.

negli ultimi anni i pixie cut sono diventati tra i tagli più popolari. Non è un caso che sempre più celebrities optano per questa acconciatura sbarazzina e originale. Al contrario di quello che molti possono pensare, si tratta di un taglio estremamente versatile.

In grado di donarvi un look audace e sensuale, è adatto a tutti i tipi di capelli e visi. Infatti la varietà di pixie cut è a dir poco infinita: dal modello rasato a quello classico o super colorato. Per non parlare dei pixie cut realizzare per le chiome lisce o per quelle ricce. Insomma ognuna di voi riuscirà ad individuare il pixie cut più adatto per il proprio viso, la propria texture e perché no, perfino per la propria personalità.

I pixie cut più popolari

Come accennato in precedenza, i pixie cut sono in grado di offrire molta flessibilità per quanto riguarda lo styling, grazie alla loro estrema versatilità. Curiose di scoprire i tagli più cool del momento? Lasciatevi inspirare dalla nostra gallery. Siamo sicure che riuscirete a trovare il taglio più adatto a voi.

Pixie extra corto

Si tratta di un pixie cut anni ’60, ma ancora oggi fa un figurone. Sar in grado di donare al vostro look un tocco glamour e trendy. Con questo taglio riuscirete a sentirvi sicure di voi e perfino audaci, grazie anche alla sua morbidezza e alla sua femminilità. Per la sua natura pulita e geometrica, questo specifico pixie cut è consigliato per chi ha capelli ad alta densità e texture da lisce a sciolte e ondulate. Per mantenerlo sempre al top, dovreste rinfrescarlo ogni tre o quattro settimane.

Pixie bob

Cosa c’è di meglio di una rivisitazione del classico bob? Questo tagli però è leggermente più corto del bob medio, ma più lungo del pixie cut tradizionale. Consigliato soprattutto per le donne che hanno capelli lisci o ricci. Come potete vedere dalla foto, la parte alta viene lasciata un po’ più lunga rispetto al resto della chioma. Quindi è perfetto per chi ancora è insicuro di effettuare un taglio drastico, ma vuole comunque provare un look più audace.

Pixie rasato

Perfetto per qualsiasi tipo di texture, è un look decisamente audace, che non passa inosservato ed è in grado di offrire il meglio dei due mondi: un po’ di lunghezza e un taglio importante. Chi meglio di una cantante come Pink per mostrare questo intrigante taglio? In questo caso i lati e la nuca sono tagliati molto corti, mentre la lunghezza superiore è lasciata molto più lunga per permettere un maggiore styling.

Pixie spezzato

Questo pixie, caratterizzato da morbidezza, è ideale per coloro che hanno soprattutto una chioma mossa o liscia. Si tratta di un taglio a bassa manutenzione, quindi perfetto per chi non ha né tempo né voglia di dedicarsi allo styling. Nonostante ciò, è in grado di conferire un look versatile: perfetto sia per occasioni casual che più formali.