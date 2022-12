Sos capelli sporchi. Come renderli al meglio sopratutto in vista di Capodanno

Scopri come rimediare a dei capelli sporchi e che non hai modo di lavare. Ci sono diversi trucchi che ti consentiranno di farli apparire al meglio.

Avere i capelli sporchi durante le feste è uno degli inconvenienti più fastidiosi che ci siano. A volte, però, nonostante tutte le buone intenzioni, lavarli può risultare difficile. Che si tratti di un’influenza che non accenna a passare o della totale mancanza di tempo poco prima di un evento, questo problema tende ad accrescersi durante le feste e, ovviamente, sotto Capodanno.

Per fortuna, però, ci sono diverse piccole strategie che si possono mettere in atto e che sono in grado di alleviare il problema dei capelli sporchi, facendo apparire la chioma in perfetta linea per le feste.

I trucchi per far apparire al meglio i capelli sporchi

Se i tuoi capelli appaiono sporchi, unti e senza volume, puoi porvi rimedio anche senza lavarli. Così, se ti manca davvero il tempo per prendertene cura come vorresti, puoi sistemare tutto con alcuni semplici trucchi che funzionano sempre. Esattamente come quelli che si rivelano sempre utili contro i capelli umidi. Il primo è quello dello shampoo secco. Questo, vaporizzato sui capelli aiuta ad assorbirne il sebo in eccesso. Una volta fatto, ti basterà spazzolare gli stessi per eliminare ogni traccia di sporco e di unto e contare su capelli nuovamente voluminosi.

Se lo shampoo secco non è il tuo forte, puoi limitare a dei colpi di spazzola. Pettinarli a testa in giù, rappresenta infatti un modo davvero semplice per donargli il vecchio volume. Così facendo potrai contare su una chioma che apparirà più pulita che mai. Se porti la frangia, puoi limitarti a lavare solo questa o ad estender il campo d’azione sulla parte frontale dei capelli. In questo modo, ravvivando frangia, ciuffo o laterali, potrai ottenere nuovo volume e godere a pieno di una chioma in grado di farti fare bella figura persino a Capodanno.

Come acconciare i capelli sporchi

Ora che abbiamo visto come occuparsi dei capelli poco puliti, è giunto il momento di pensare anche alle acconciature. Spesso, infatti, basta pettinare i capelli nel modo più adatto per renderli a prova di feste e di eventi importanti. Andando a quelle più semplici da realizzare, non possiamo non menzionare la coda bassa, da abbinare ad un ciuffo o ad una frangia lavati e ravvivati o, in alternativa, lavorati con il gel.

Anche una treccia o uno chignon si rivelano perfetti, sopratutto se userai la lacca per fissare delle ciocche sottili da far scendere ai lati del viso. Un’altra opzione è quella di lasciarli sciolti pettinandoli all’indietro. In questo modo potrai ottenere maggior volume ed un effetto spettinato ed in grado di far dimenticare i capelli sporchi.

Seguendo questi trucchi sarai in grado di goderti le feste (e sopratutto la notte di Capodanno), con capelli davvero belli da vedere, e tutto anche se non perfettamente puliti!